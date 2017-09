Moreno declara a la Junta "una guerra democrática" por su promesa de hace diez años de instalar ascensores en edificios

21/09/2017 - 14:07

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha subrayado este jueves que declara a la Junta de Andalucía "una guerra democrática" para que cumpla su promesa "de hace diez años" de ayudar en la instalación de ascensores en edificios que carecen de ellos, con unos 18.000 andaluces afectados, de los que 5.000 son cordobeses, todo ello sin descartar acudir a la justicia, tras la supresión de las ayudas.

CÓRDOBA, 21 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, acompañado por el presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital, José María Bellido, entre otros representantes del PP, Moreno ha defendido que van a apelar a "todas las instancias que se pueda, primero al Parlamento a través de una iniciativa; al propio Defensor del Pueblo de Andalucía, y a todas las instituciones", e incluso "si se observa que hay un incumplimiento flagrante de la ley, estaremos dispuestos a ir a los tribunales para que se haga justicia", ha apostillado.

En este sentido, ha señalado que es "un problema grave que implica a muchas familias, personas mayores y personas con algún tipo de impedimento o discapacidad" y que "se sienten limitadas en su vida cotidiana, condicionadas por no tener un bienestar como el resto de los ciudadanos y sobre todo vecinos que están encerrados en sus casas", en algunos casos personas que "llevan cuatro años sin poder salir de su casa, simplemente andando por el rellano de su vivienda y asomándose por el balcón", según ha dicho, tras visitar un edificio de la barriada cordobesa de La Fuensanta.

Al hilo de ello, ha recordado que "la Junta de Andalucía prometió precisamente pagar gran parte del coste de estas instalaciones hace ya una década", a la vez que "los vecinos han encargado los proyectos, que valen dinero, y los han pagado ellos cada uno de su propio bolsillo y algunos han tenido que hacer incluso un depósito en el banco y hasta pagar licencia de obra al Ayuntamiento", ha relatado.

Sin embargo, ha lamentado que "diez años después y después de muchos dolores de cabeza, muchos trámites, mucho dinero que han puesto los vecinos, se encuentran que los ascensores no están instalados y a muchos de ellos les dicen que todo el calvario que ya han pasado, que es mucho y muy duro, no ha servido para nada".

Y es que, ha agregado Moreno, "a los que no llegaron ni siquiera a firmar el propio convenio con la Junta de Andalucía, después de cumplir todos los trámites y gastos, les dicen que tienen que empezar ahora precisamente de cero, que vuelvan a concurrir de nuevo a las nuevas ayudas y si acaso les darán algunos puntos, pero sin ningún tipo de garantía para poder conseguirlo".

Por tanto, ha advertido de que "la Junta de Andalucía tiene una enorme obligación y una enorme responsabilidad con esta barriada", a lo que ha añadido que "la Junta, el consejero y de manera directa la presidenta de la Junta tiene una obligación moral, política y administrativa con todos los vecinos que están sufriendo en esta barriada".

INICIATIVAS

Desde el PP de Andalucía, ha manifestado su presidente, "no se va a parar ni un minuto en denunciar esta situación", tanto en el Ayuntamiento de la capital, con mociones, como en el Parlamento regional, con una Proposición no de Ley (PNL) que llevarán en el mes de octubre para "instar a la Junta a que se reúna con las asociaciones de vecinos, que ponga un calendario y que ponga en marcha los ascensores que necesitan imperiosamente los vecinos", ha enfatizado Moreno.

No en vano, ha explicado que "es una barriada donde muchos de sus vecinos tienen una media de edad por encima de los 50 años, personas que año tras año lógicamente tienen más dificultades y más limitaciones a la hora de acceder y subir unas escaleras", así como "personas humildes que no pueden permitirse el lujo de irse a otro piso", por lo que "se produce una grave injusticia social con todos los vecinos", ha reprochado.

Por todo ello, ha mostrado "la solidaridad" con los vecinos y "la lucha del PP de Andalucía para que de una vez por todas se resuelva este grave problema que se vive en Andalucía". De hecho, ha retado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a que "visite la zona y vea a vecinos con lágrimas en los ojos y con sufrimiento por no poder acceder a su vivienda al no tener movilidad y no poder tener una vida normalizada", ha lamentado el líder del PP autonómico.