Podemos carga contra Cifuentes por su "visión irreal" de Madrid y su "magnífico manejo del teleprónter"

21/09/2017 - 16:19

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha criticado este jueves tras asistir al debate del estado de la región que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, tiene una "visión irreal" de la región, y que se ha dedicado a demostrar en su intervención su "magnífico manejo del teleprónter".

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"A lo largo de esta mañana hemos comprobado cómo la presidenta es una magnífica manejadora del teleprónter, y además nos ha contado una visión optimista e irreal de la Comunidad de Madrid, ha hablado de una comunidad que no existe, y no ha anunciado una sola medida para abordar los problemas reales y endémicos de la región", ha señalado Ruiz-Huerta ante los medios de comunicación.

Para la portavoz de la formación morada, Cifuentes ha presentado en la Asamblea una "batería de políticas que son puro marketing y puro humo". "Nos las ha vendido desde muchos puntos de vista para que parecieran distintas, pero todas ellas están vacías, sin nada detrás", ha reprochado.

Además, en la misma línea que el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, Lorena Ruiz-Huerta ha asegurado que "muchas" de las propuestas planteadas "están repetidas en determinados planes o servicios que ya existen". "Las que sí van a tener presupuesto no ha contado cómo las van a pagar", ha apuntado a continuación.

Por otra parte, ha criticado que la presidenta regional quiera mantener la Comunidad como "un paraíso fiscal, y no contenta anuncia que no piensa bajar los impuestos". "Tenemos una deuda que va a llegar al 200 por ciento y es un problema de primera magnitud que no aborda", ha aseverado.