'Intransicions' de Fernando Sánchez-Castillo y 'I want to be' de Carmela García se estrenan en el Casal Solleric

21/09/2017 - 17:15

Las exposiciones 'Instransicions' de Fernando Sánchez-Castillo, y 'I want to be', de Carmela García, se han presentado este jueves en el Casal Solleric para inaugurar la temporada de otoño a tiempo para la 'Nit de l'Art'.

PALMA DE MALLORCA, 21 (EUROPA PRESS)

Las dos muestras permanecerán abiertas hasta el 30 de noviembre, según han anunciado el regidor de Cultura, Llorenç Carrió; el director general de Artes Visuales y Programas Públicos del Ayuntamiento de Palma, Sebastià Mascaró, la coordinadora de 'Intransiciones', Neus Cortés, y los dos artistas durante la presentación.

De este modo, el Casal Solleric tendrá todos sus espacios cubiertos para la 'Nit de l'Art'. Además, las exposiciones van acompañadas con actividades: 'Intransicions' organiza una mesa redonda el 10 de noviembre u la actividad 'Escorcollant pedaços de temps' el 12 de diciembre; mientras que 'I want to be' organiza talleres de género con mujeres víctimas de violencia a cargo de activistas feministas durante octubre y noviembre.

Fernando Sánchez-Castillo ha explicado que la exposición "es una primicia en España" y considera que el Solleric "es el lugar propicio para mostrar una reflexión de los ecos de 1968 hasta la actualidad".

"Hablo de cómo muchos de los traumas todavía se producen y del dios del terremoto, un jaguar Tapeyllotl y de sus ecos; muchas veces las crisis ciudadanas tienen ecos en otros lugares del mundo pero son silenciadas y aquí exploro estas vías de comunicación de la acción ciudadana", ha detallado.

Por otro lado, Carmela García, ha indicado que 'I Want to be' actualiza un proyecto en el que cogió como referencia la fotógrafa Berenice Abbot y su entorno en París de los años 20-30.

"Aparecen en la muestra hombres que representan mujeres. 'I want to be' quiere ser una identidad femenina con una galería de retratos y una fotografía de grupo que es una especie de Última Cena", ha señalado.