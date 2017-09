La película 'Jupiter's moon' inaugurará la 27 edición del Fancine

21/09/2017 - 17:15

La película 'Jupiter's moon' inaugurará la 27 edición del Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga (Fancine), que se celebrará del 8 al 16 de noviembre.

MÁLAGA, 21 (EUROPA PRESS)

'Jupiter's moon', una producción húngara dirigida por Kornél Mundruczó, que ya pasó por el festival en 2014 con su cinta 'White God'. En este nuevo trabajo el cineasta presenta a un joven refugiado sirio que recibe un disparo cuando intenta cruzar la frontera de manera ilegal, según ha informado este jueves la Universidad de Málaga en un comunicado.

Tras el incidente, el protagonista descubre que puede levitar, una circunstancia que aprovechará para escapar del campo de refugiados en el que está encerrado con ayuda de un doctor interesado en sus extraños poderes. La película fue presentada en mayo en el Festival de Cannes, donde compitió por la Palma de Oro en Sección Oficial.

NUEVAS PELÍCULAS CONFIRMADAS

Además, Fancine ha avanzado otra de las novedades más esperadas del género, la cinta 'How to talk to girls at parties', una comedia musical protagonizada por Nicole Kidman y Elle Fanning ambientada en la década de los setenta en la que unos jóvenes conocen en una fiesta a un grupo de misteriosas chicas que parecen de otra galaxia.

El filme, dirigido por John Cameron Mitchell ('Shortbus') y basado en la novela homónima de Neil Gaiman, es una "alocada y extravagante propuesta" que evoca al espíritu 'punk' en una historia que mezcla extraterrestres y adolescentes con los suburbios londinenses como telón de fondo.

Desde China llegará 'Free and easy', que participará en el evento malagueño tras su estreno mundial en el Festival de Sundance, donde fue galardonada con el Premio Especial del Jurado. En ella, un vendedor ambulante visita una pequeña ciudad rural del noroeste del país ofreciendo jabones envenenados cuyo olor deja inconscientes a sus víctimas para robarles.

También se proyectará la japonesa 'Happiness', del director de culto Hiroyuki Tanaka, conocido como SABU ('Dangan runner'), un relato sobre la venganza y el valor de la memoria en el que el protagonista, un hombre que ha perdido a su mujer e hija, inventa un casco especial que ayuda a la gente a recordar los momentos más felices de su vida.

Por último, se incorpora a la cartelera de Fancine Dabka, una coproducción entre Estados Unidos, Kenya, Somalia y Sudán inspirada en la experiencia del periodista canadiense Jay Bahadur, que en 2008 se atrevió a adentrarse en el continente africano para entrevistar a los piratas somalíes que secuestraban barcos en la zona. Evan Peters ('American Horror Story') encabeza un elenco que también cuenta con la participación de Al Pacino y Melanie Griffith.

CONCURSO DE FRASES Y CONVOCATORIA DE COLABORADORES

Por otro lado, en el mes de agosto la organización del festival publicó en sus perfiles de Facebook y Twitter la convocatoria del nuevo concurso #Fancineslogan en el que animan a cualquier seguidor de Fancine a inventar una frase descriptiva de la cita cinematográfica relacionada con la temática de esta edición.

Los interesados podrán participar hasta el próximo 15 de octubre publicando sus propuestas en cualquiera de las redes sociales del festival con el hashtag #Fancineslogan.

El equipo de Fancine valorará la creatividad y la originalidad de las frases y se entregará un premio de 100 euros al mejor eslogan tanto en Facebook como en Twitter.

Asimismo, la semana pasada se abrió la convocatoria para alumnos de la Universidad de Málaga que quieran colaborar en el festival, donde podrán optar estudiantes matriculados en el presente cursos en los diferentes grados de la UMA, a los que se les puede reconocer hasta 3 créditos ECTS según la labor desempeñada y el tiempo invertido.