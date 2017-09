Elkarrekin Podemos tiende la mano a un acuerdo amplio que no mida el autogobierno "a peso ni en número de competencias"

21/09/2017 - 17:20

Critica el "despropósito" de una política industrial basada en "planes y planecitos" e "incompatible" con la "soberbia" del Gobierno vasco

VITORIA, 21 (EUROPA PRESS)

El portavoz parlamentario de Elkarrekin Podemos, Lander martínez, ha lamentado que Urkullu no haya hablado como lehendakari "de todos" al defender este jueves un "proceso de construcción nacional" y ha tendido la mano a un acuerdo "amplio, plural y transversal" que no mida el autogobierno "a peso ni en número de competencias".

Además, ha criticado el "despropósito" de una política industrial basada en "planes y planecitos" y que resulta "incompatible" con la "autocomplacencia y soberbia" del Gobierno vasco al citar cifras de empleo y PIB.

Durante su intervención en el Pleno de Política general en el Parlamento vasco, Martínez ha asegurado que, frente a las afirmaciones del lehendakari, Iñigo Urkullu, Euskadi sí tiene problemas y su Gobierno "es como un mal bombero que no se entera de los incendios y llega tarde".

A su juicio, pese a que "las grandes cifras van bien, hay una buena parte de este país que no está participando de esas buenas cifras". "El problema del paro en Euskadi es un mapa en dos colores, con dos realidades, ritmos y velocidades diferentes, la de los pueblos y ciudades que no van mal, y aquellos en los que las cosas van a peor", ha dicho.

Martínez ha censurado que el Gobierno vasco "saque pecho de las cifras macro", mientras que "el número de empresas en crisis o que cierran no para de crecer". En su opinión, este jueves deberían "haber venido a esta cámara" tanto el lehendakari como su consejera de Desarrrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, "con las orejas gachas sabiendo que lo han hecho mal con la política industrial".

Además, ha hecho un repaso a los casos de empresas en crisis, entre ellas Edesa Industrial, CEL, General Electric o La Naval. En el caso del astillero, ha lamentado el "desastre de gestión" y ha censurado el "abandono" al que le sometió el PSE, su socio de Gobierno.

"Este despropósito de gestión de la política industrial que estamos viendo estos últimos meses es incompatible con la autocomplacencia y la soberbia con la que usted ha recitado aquí las cifras de empleo, PIB y demás", ha lamentado.

A su juicio, "un buen gobierno no se mide a peso, no se mide en número de planes y planecitos". "Una política industrial no consiste en poner nombres rimbombantes en inglés a los programas de gobierno ni hablar de 4.0", ha ironizado.

Además, le ha reprochado su apuesta por la Estrategia RIS-3, "que se limita a algunos sectores industriales, los más pujantes" y le ha pedido que no abandonen "a los que más están sufriendo la crisis". "Un tejido industrial sano tiene que ser diversificado. No pongan todos los huevos en el mismo cesto", ha aconsejado.

Por otra parte, ha censurado las "políticas de igualdad y contra la violencia machista" del Ejecutivo autónomo, a las que "no ha dedicado ni un minuto de reloj", o su decisión de o revertir el 7% del "recorte" del Gobierno de Patxi López de la RGI.

El portavoz parlamentario de la coalición progresista ha asegurado que "la Euskadi dual, la que sale de la crisis y va a toda velocidad y la que no termina de salir del agujero, está ahí y es innegable", y ha afirmado que el Gabinete Urkullu "la ahonda con su nefasta política industrial y de empleo".

También ha censurado la política del Gobierno "en el ámbito educativo" y el descenso del gasto público en educación, que "fomenta una segregación social en función de las condiciones sociales y económicas del alumnado y sus familias". Además, ha reivindicado el derecho a la salud, que "se resuelve invirtiendo y orientando de otra manera Osakidetza".

INSENSATA AVENTURA

Lander Martínez ha censurado la "insensata aventura" del Gobierno vasco y del PNV "en estos últimos meses" al cerrar un acuerdo "con el partido más corrupto de Europa".

Según ha manifestado, hasta hace "escasas semanas", el Gobierno vasco "no veía inconveniente en seguir llegando a acuerdos con Rajoy a pesar de la situación en Cataluña", aunque "ahora ya no lo ven tan posible".

"La conclusión de sus veleidades es que hoy tenemos un PP que pinta y manda más que nunca en la política vasca, un Gobierno en Madrid indecentemente corrupto y que está limitando de una forma preocupante derechos fundamentales como el de reunión, libertad de prensa o libertad de expresión", ha criticado.

En su opinión, esta situación se debe a "su abstención, la del PNV y la del PSOE en la moción de censura a Rajoy", y a "su falta de escrúpulos a la hora de pactar con cualquiera a cambio de un puñado de euros o de una transferencia arriba o abajo".

Además, ha censurado que haya hablado de autogobierno "en unos términos cuando menos curiosos", al hablar de una transferencias pendientes que "han racaneado los Gobiernos de PSOE y PP", pero que el PNV "han aceptado durante décadas usar como moneda de cambio de otro tipo de acuerdos en Madrid".

Según ha censurado, "si hoy el actual Estatuto está sin completar y está devaluado políticamente, no es exclusivamente por el centralismo de Madrid," sino porque los jeltzales "aceptaron entrar en ese juego"."Hoy no vale venir a esta cámara con tono victimista. Es que ustedes este mismo mes de septiembre seguían acariciando la idea de pedir el traspaso de la Seguridad Social y de la competencia en materia penitenciaria a cambio de apoyar los Presupuestos Generales del Estado", ha aclarado.

Por contra, ha afirmado que Elkarrekin Podemos busca "el acuerdo" con la condición de "que no medie ningún tipo de mercadeo con el PP".Lander Martínez ha asegurado que su grupo pretende "mirar al futuro" y está "dispuesto a llegar a acuerdos, pero no a cualquier precio". "Nuestra mano está tendida y es sincera, pero no para cualquier acuerdo ni cualquier Estatuto", ha dicho.

El parlamentario vasco ha recordado que este sábado presentará su borrador del documento para la ponencia de autogobierno y lo registrará "en torno al 10 de octubre, no por casualidad", sino por tratarse de "fechas cercanas a la constitución del primer gobierno vasco, el de 1936". En su opinión, aquél fue "un gobierno que fue plural y no esa caricatura de consumo interno que usted ha vendido hoy aquí".

"Queremos un acuerdo plural sobre autogobierno como fue aquel primer Gobierno vasco. Aspiramos a un acuerdo amplio, plural y transversal que concite una adhesión política y social mayor que la que tuvo el texto de 1979", ha dicho.

Según ha adelantado, será un texto "en clave de más prosperidad, más justicia social, más convivencia, más capacidad de decidir y más cercanía y transparencia en la gestión de las instituciones vascas". "Una forma diferente de entender el autogobierno y de construir Euskadi que no se miden a peso ni en número de competencias", ha asegurado.

Martínez ha lamentado que Urkullu plantee el autogobierno "únicamente como proceso de construcción nacional". "No tenemos inconveniente en decir que Euskadi es una nación y que podemos aspirar a otro estatus, pero el autogobierno es sobre todo una herramienta para acercar la política y las decisiones a la ciudadanía. Usted ha hablado de que la vasca es una sociedad plural, pero hoy solo ha pensado en las demanda, legítimas, de una parte. No ha sidfo capaz de hablar como lehendakari de todos los vascos", ha concluido.

CATALUÑA

Por su parte, el también parlamentario del grupo Jon Hernández (IU) se ha referido al "atropello descomunal" que, en su opinión, supone la actuación del Gobierno central para impedir el referéndum en Cataluña.

A su juicio, el PP "ha traspasado ya todas las líneas rojas creando un Estado de Excepción de imprevisibles consecuencias". "Ante problemas políticos, no se puede responder con autoritarismo, detenciones, prohibición de debates públicos o con la intervención de medios de comunicación", ha censurado.