La dirección de EUPV asegura que el viaje de Rodríguez a Cuba está "sobradamente justificado"

21/09/2017 - 17:34

La dirección de Esquerra Unida asegura que el gasto del viaje del coordinador general, David Rodríguez, a Cuba está "sobradamente justificado" y lo enmarca en el contexto de la colaboración del grupo en la Diputación de Alicante con la asociación valenciana de amistad con Cuba José Martí, de cuya directiva es miembro el propio Rodríguez.

ALICANTE, 21 (EUROPA PRESS)

Así lo explica en un comunicado a la militancia, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que señala que el tipo de actividades y gastos "están sobradamente justificados como parte de la labor política de EUPV", y en el que agradece "la aportación del grupo de EUPV de la Diputación de Alicante para favorecer el desarrollo de nuestro programa político en los municipios alicantinos".

La diputada en la corporación alicantina, Raquel Pérez, ha asegurado a Europa Press que el viaje lo abonó la asociación, que tiene un convenio de colaboración con el grupo en la Diputación por el que recibe una subvención. Asimismo, ha señalado que el grupo tiene constancia de todas las acciones que lleva a cabo la entidad a través de las facturas que justifican los gastos y que se remiten al Tribunal de Cuentas.

Sin embargo, ante esta situación, 13 cargos electos de la comarca de l'Alacantí por la candidatura de Acord Ciutadà --EUPV, ERPV, Els Verds, Alternativa Socialista y plataformas Guanyar Alacant, Sant Vicent y Més Xixona, han emitido un comunicado en el que piden "aclaraciones inmediatas" a la dirección y a Pérez para desmentir informaciones publicadas que apuntaban la asistencia al funeral de Fidel Castro como motivo del viaje de Rodríguez.

La dirección lamenta que se haya "filtrado" una información "no contrastada" presuntamente por afiliados de EUPV con el objetivo de "denigrar" tanto a EUPV como a Raquel Pérez y a Rodríguez. Así, defiende que el grupo de EUPV en la Diputación de Alicante ha colaborado con la asociación valenciana de amistad con Cuba José Martí "en su labor de estrechar los lazos solidarios entre el pueblo valenciano y cubano, especialmente en los municipios alicantinos, a través de la Fundación Nicolás Guillén".

Y en ese contexto enmarca el viaje, con el objetivo de "avanzar en las gestiones" de la asociación con las "contrapartes cubanas, visitar proyectos de cooperación y reuniones de trabajo" de la citada entidad, en la que Rodríguez milita desde el año 2000. En esta línea, defiende que las gestiones realizadas por el coordinador general "han permitido ampliar y fortalecer la solidaridad alicantina con Cuba con resultados tangibles".

Entre ellas, cita la Declaración institucional de la Diputación de Alicante pidiendo el levantamiento del bloqueo de EEUU a Cuba; la financiación de proyectos de cooperación, campañas solidarias de donación de materiales, encuentros con entidades culturales, sociales, políticas; así como conferencias y entrevistas sobre el internacionalismo cubano en Africa o proyecciones en el Festival de Cine de l'Alfàs del Pi.

La dirección de EUPV destaca que el grupo en la Diputación "desarrolla este tipo de colaboración con otros colectivos y entidades" y se han organizado actividades de formación a cargos públicos, jornadas municipalistas y otras actividades "todas ellas enmarcadas en la labor política del grupo".

Sin embargo, en el comunicado público de los 13 cargos electos, señalan que el trabajo de lucha contra la corrupción y el "mal uso del dinero público" no puede "verse empañado por comportamientos aislados que vayan en la línea contraria" y advierte de que de no darse explicaciones o no ser "lo suficientemente claras", exigirán la dimisión de Pérez y de Rodríguez, en el caso de confirmarse su participación.