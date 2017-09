Madrid. podemos considera que los anuncios de cifuentes son “mucho humo y fuegos artificiales”

21/09/2017 - 17:31

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, manifestó hoy que los anuncios que realizado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en el Debate sobre el estado de la Región son "mucho humo y fuegos artificiales".

Explicó que la "visión optimista" de Cifuentes de la región es "irreal porque ese Madrid no existe de verdad" y criticó que no haya anunciado "ni una sola medida para abordar los problemas endémicos" de la Comunidad de Madrid.

A su juicio, las propuestas de la presidenta regional están "vacías, no hay nada detrás", y señaló que "muchas son repetidas, algunas no tienen presupuesto y las que lo tienen, no sabemos cómo se pagarán".

(SERVIMEDIA)

21-SEP-17

SMO/gja