El pleno reclama al Ministerio de Cultura que vuelva a financiar el Centro Niemeyer

21/09/2017 - 17:48

El pleno del Ayuntamiento de Avilés ha reclamado más financiación para el Centro Niemeyer por parte del Principado y el Gobierno Central, que no aporta dinero desde 2011. La propuesta ha partido de una moción de Ciudadanos que ha contado con el respaldo del resto de grupos en el pleno celebrado este jueves.

AVILÉS, 21 (EUROPA PRESS)

Carmen Pérez Soberón, edil de Ciudadanos, ha argumentado que "el Principado no ha cumplido sus compromisos financieros", puesto que de los dos millones de euros comprometidos su aportación se ha quedado en 1,3 millones y que "no tiene sentido que el Ministerio de Cultura no aporte financiación".

"Es necesario lanzar un mensaje de apoyo al Centro Niemeyer", ha indicado Pérez Soberón, que ha contado con el respaldo del resto de las agrupaciones. Carlos Rodríguez de la Torre, portavoz del PP, ha defendido que aunque no aporte dinero "en el centro hay exposiciones de entidades que son dependientes del Gobierno de España".

OBRAS DE LA ESCUELA DE ARTE

El pleno también ha aprobado por unanimidad una moción de IU en que se urgía se retomara la obra de la Escuela de Arte. La concejal de Educación, Yolanda Alonso, ha apuntado que las previsiones de Educación apuntan a que se reinicien los trabajos el próximo mes de octubre y que se está negociando con la consejería de Infraestructuras para mejorar los accesos al nuevo edificio.

MEJORAS EN CASTAÑEDA

El Ayuntamiento de Avilés reclamará a la consejería de Infraestructuras del Principado que resuelva los problemas de tráfico y seguridad en Castañeda. Así lo han acordado este jueves por unanimidad todos los grupos en el pleno tras la presentación de una moción en este sentido por parte de Somos, IU y Ganemos.

Se reclama que se instale un mecanismo que controle la velocidad en la zona de mayor concentración de habitantes de la AS-321, que se construyan aceras que faciliten el tránsito de personas y que se limpien los márgenes de la carretera, que restan visibilidad a vehículos y peatones.