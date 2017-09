El Parlament insta al Govern a crear un plan autonómico contra el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual

21/09/2017 - 17:54

El Parlament ha aprobado este jueves una proposición no de ley (PNL) en la que se insta al Govern a desarrollar en el plazo máximo de un año un plan autonómico contra el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual donde se coordinen las diferentes instituciones, organismos insulares, agentes sociales y fuerzas de seguridad.

PALMA DE MALLORCA, 21 (EUROPA PRESS)

El objetivo de este plan es trabajar la prevención y la sensibilización hacia esta situación y garantizar una efectiva protección, recuperación e integración sociolaboral de las víctimas.

La propuesta, aprobada por unanimidad en la Comisión de Asuntos Sociales y Derechos Humanos, contempla pedir al Govern que implemente el 'Plan Integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas cono finas de explotación sexual 2015-2018'.

Asimismo, se insta al Ejecutivo balear a desarrollar una estrategia turística con perspectiva de género, coordinada con las diferentes instituciones, para combatir la idea de Baleares como destino de turismo sexual.

Igualmente, el Parlament pide al Gobierno con esta propuesta que tome medidas por desincentivar la demanda de prostitución y estudiar la penalización de la compra de sexo.

EXPOLIO DE ARENA DEL SÁHARA

Por otra parte, se ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley presentada por PSIB, Podemos, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y El PI relativa al expolio de arena en el Sáhara.

En la propuesta se insta al Gobierno a que manifieste su oposición ante la Comisión Europea en su pretensión de renegociar el acuerdo de asociación comercial entre la Unión Europea y Marruecos que legitimaría el expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental.

Además, se pide al Ejecutivo central que cumpla y exija el cumplimiento ante la UE de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que determina que Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental y, por lo tanto, prohíbe a este reino comerciar con productos y recursos naturales provenientes del Sáhara Occidental.

La PNL incluye una condena por parte del Parlament de cualquier actividad extranjera en el territorio del Sáhara Occidental realizada sin la autorización de la administración saharaui e incluye un hace ruego a las asociaciones empresariales baleares para que eviten la comercialización de productos y recursos naturales procedentes de la zona.

Finalmente, se insta al Gobierno a que apele a la ONU y el Consejo de Seguridad "para poner fin al saqueo que hace el Reino de Marruecos sobre los recursos natural del Sáhara Occidental y a la creación de un mecanismo para la protección de los recursos naturales del Sáhara Occidental".