IU lamenta el "criterio economicista que impera" en cirugía de Puerta del Mar y Salud destaca "mejoras en marcha"

21/09/2017 - 17:58

La parlamentaria andaluza de Izquierda Unida, Inmaculada Nieto, ha señalado este jueves en la Comisión de Salud que la auditoría realizada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) sobre el servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Puerta del Mar de Cádiz en 2014-2015 ha evidenciado que este centro "tiene muchos problemas" y ha lamentado que "el criterio economicista que parece que ha imperado" en esta unidad de gestión "puede estar en la base de estos problemas", mientras que la consejera de Salud, Marina Álvarez, asegura que los resultados les "han movido a realizar medidas importantes de mejora y nueva auditoría de 2016".

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)

Además, Nieto ha anunciado que registrará una pregunta por escrito dirigida a la Consejería de Salud para que explique "si el SAS paga más a un jefe de unidad clínica si la unidad en cuestión que dirige gasta menos", después de que, manifiesta, Álvarez "se haya negado hoy hasta en dos ocasiones a contestar a esta cuestión en el transcurso de la comparecencia a instancia de IU para valorar la auditoría del Puerta del Mar".

Durante su intervención, Álvarez ha asegurado que las auditorías que hace la inspección de servicio "son un importante instrumento para evaluar el funcionamiento de los servicios sanitarios y conocer sus posibles déficit", y para que "sean útiles hay que hacer de ellas un uso adecuado, leerlas e interpretarlas de forma objetiva", pero ha pedido "rigor en este tipo de debates" para "no generar alarma injustificada en la ciudadanía ni el desprestigio de profesionales".

Así, Álvarez asegura que "dan importancia" a los resultados de la auditoría, lo que "nos ha movido a realizar medidas importantes de mejora ya en marcha y nueva auditoría de 2016 que será publicada". "Efectivamente no intentamos enmascarar nada y somos conscientes de la auditoría 2014-2015", insiste, al tiempo que cree que los resultados de la misma "no reflejan ahora mismo nada especialmente preocupante" y esperan "demostrar en breve que esos resultados han mejorado".

"Las líneas de mejora están siendo monitorizadas y serán analizadas en la nueva auditoría para ver los resultados", añade la consejera de Salud, que espera que la de 2016 "refleje una mejora importante que redundará en beneficio de pacientes y ciudadanos en general".

Nieto, por su parte, considera "positivo" que la consejera haya reconocido los problemas que padece el servicio de Cirugía del Puerta del Mar "y así lo evidencian las numerosas medidas puestas en marcha por la consejería para intentar solucionar esta situación". No obstante, Nieto ha recriminado que la auditoría realizada finalmente por el SAS ha sido "forzada" y en ningún caso por decisión unilateral de la Consejería o el SAS.

La parlamentaria ha señalado que la auditoría ha dejado patente cuestiones como que "no se apunta bien en el historial por qué entra la gente en el hospital y por qué sale, ni qué tratamiento ha de tomar ni cuál ha tomado y si lo ha terminado y esto hace que no se pueda discernir si la gente sale antes del hospital porque ha sido cirugía menor ambulatoria o por otra cosa". Por otra parte, Nieto ha apuntado que en muchos casos de reingresos procedentes de Cirugía General, estos pacientes son derivados a Medicina Interna o a UCI, con lo que estos datos "no casan después" con los que se derivan de la unidad de cirugía.

Por último, la diputada andaluza ha confiado en que cuando esté terminada la auditoría correspondientes a 2016 y que según la consejera, ya está en marcha, le sea trasladada a IU "sin necesidad de solicitud de amparo a la Cámara".

PODEMOS PIDE DIMISIONES

Desde Podemos, Juan Antonio Gil ha apuntado a "incompetencia" por parte de la actual Gerencia del hospital gaditano, que "no está a la altura para conservar con calidad áreas fundamentales de asistencia", toda vez que afirma que "sorprende que este asunto tan grave sea conocido desde 2014 y en tres años no haya habido ningún tipo de actuación". Además, critica que dicha auditoría "no haya sido publicada", lo que, a su juicio, "provoca información opaca y sesgada", y pide "dimisiones de los responsables".

Desde Ciudadanos, Isabel Albás se ha mostrado convencida de que si los datos y resultados en salud que se obtienen en las unidades de gestión clínica de cada hospital "fueran públicos y medibles, no hubiera sido necesaria esta inspección". "El problema es que en Andalucía no son muy amigos de publicar datos reales, evaluar, no para criticar, sino para mejorar", e insta a "no hacer una visión política" con esos datos. Además, esperan "ansiosos" la auditoría de 2016.

La diputada popular Ana Mestre apunta que esta auditoría "ha sido a instancia de una PNL del PP respaldada por todos los grupos políticos", y ha criticado "la actitud de la consejería frente a esta auditoría, porque previamente ha habido muchos titulares que no deberíamos haber permitido", así como que la situación "fuera denunciada por un anestesista", ya que si hubieran hecho caso a las denuncias de los profesionales "no se hubiera llegado a este límite". "Los criterios economicistas en el SAS siguen prevaleciendo y han incrementado los datos que esta auditoría denuncia", añade.

Araceli Maese del PSOE ha dicho que "están abiertos a las aportaciones que en positivo cualquier grupo quiera hacer", pero "el acoso y derribo al que algunos grupos están sometiendo a la sanidad pública andaluza es imperdonable, es crear alarmismo entre los ciudadanos para sacar rédito político". "Si siguen con el ataque continuo a la sanidad le están haciendo el juego al PP", por lo que pide a los grupos políticos "responsabilidad y propuestas en positivo".