El PP exige al gobierno local que tome medidas para solucionar los problemas de los vecinos de Albayda

21/09/2017 - 18:26

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Granada ha visitado el barrio de Albayda, en el distrito Beiro, con el objetivo de atender las demandas de la asociación de vecinos, y exigir al gobierno local, del PSOE, medidas para solucionarlas.

GRANADA, 21 (EUROPA PRESS)

Suciedad, vías con problemas de velocidad y abandono de espacios públicos han sido algunas de las cuestiones que han resaltado los vecinos del lugar en el transcurso de la visita, según ha informado el PP posteriormente en una nota de prensa.

Es "una estampa ya habitual en los distintos barrios de nuestra capital gracias a la inacción del alcalde Francisco Cuenca", ha indicado la portavoz del grupo municipal del PP, Rocío Díaz, quien ha reiterado que Cuenca "ha terminado con la participación ciudadana y tan sólo se preocupa por los barrios de palabra".

En este sentido, Díaz ha criticado al gobierno local porque "en dieciséis meses no ha convocado ni un solo pleno vecinal, a pesar de que ya se lo hemos solicitado". Por ello, la portavoz considera que "en realidad a Cuenca no le interesa oír los problemas porque ello le supondría tener que ponerse a trabajar y tomar decisiones".

Otro de los motivos que a juicio de la portavoz provocaría que Cuenca no convoque estos plenos es que no tiene información que trasladar en materia de subvenciones o lo que es peor, no quiere contarles la realidad de unos presupuestos que no llegan y que están prorrogados desde el 2015".

En el caso de Albayda, Díaz ha adelantado que los populares pedirán al gobierno local que "tome medidas" para regular la velocidad a la que transitan los vehículos en Calle Ovidio, en dirección a la rotonda elíptica.

Ha denunciado también que el parque ubicado en calle Atlanta "presenta olores pestilentes y acumula basura en setos y el suelo", y que hay "preocupación vecinal por la mendicidad delante de la estación de autobuses y otros lugares del barrio".