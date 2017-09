'Sabiduría y Conocimiento' reflexiona desde este viernes sobre el desorden de este mundo "tan frenético"

21/09/2017 - 18:55

Entre los ponentes hay personalidades como José Luis Rodríguez Zapatero, Baltasar Garzón, Javier Solana, Jóhanna Sigurdardóttir o Iñigo Errejón

CÓRDOBA, 21 (EUROPA PRESS)

El Teatro Góngora de Córdoba acoge desde este viernes hasta el domingo el III Congreso 'Sabiduría y Conocimiento', organizado por Cadena Ser con la colaboración del Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía, en el que se va a reflexionar acerca del desorden de este mundo "tan frenético" y cuáles son las cuestiones que afectan al mismo, según indicaron en su momento la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, y la delegada del Gobierno andaluz, Rafi Crespín.

Durante el acto de presentación celebrado el pasado lunes también estuvieron presentes miembros de otras entidades colaboradoras como los rectores de la Universidad de Córdoba (UCO) y de la Universidad Loyola Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos y Gabriel Pérez Alcalá, respectivamente, el vicerrector de Relaciones Institucionales, Internacionales y Coordinación de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Manuel Torres, el director de la Fundación Cajasur, Ángel Cañadilla, el director del congreso, Teodoro León Gross, y la directora de Radio Córdoba Cadena SER, Isabel Sánchez.

En su intervención, la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, señaló que "estamos observando de manera continua una serie de cambios tan profundos que están modificando conceptos que teníamos consolidados durante generaciones y que nunca pensamos que iban a cambiar", y mucho menos "de esta forma tan acelerada y tan rápida".

Por ello, la regidora cordobesa hizo hincapié en que "cuando esos cambios están poniendo, de alguna manera, en crisis modelos de convivencia que parecían inamovibles, esa erosión de manera continua es la que nos obliga a hacer estos procesos de reflexión".

Así, durante el congreso se van a tratar "problemas muy cercanos a los que tenemos en el día a día", indicó Isabel Ambrosio, entre los que subrayó la importancia de la educación, pues sin ella, toda reflexión sería "completamente imposible" en el ámbito de la igualdad y la libertad.

"VER CUÁL ES EL CAMINO"

Por su parte, el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, mostró el apoyo de la institución provincial a este congreso porque "es necesario pararse y reflexionar en este mundo tan frenético, de cambios tan rápidos y con unos problemas de tanto calado, que hay que ver cuál es el camino para intentar solucionar o poner orden".

En este sentido, el máximo representante de la institución provincial resaltó como "problema real" el despoblamiento --que afecta de forma directa a la provincia de Córdoba--, una cuestión que, según Ruiz, hay que llevar ante la Unión Europea (UE) pues "avanza con pasos muy veloces y es muy preocupante".

Igualmente, Antonio Ruiz puso de manifiesto otro de los que a su juicio es uno de los problemas más graves del mundo actual: la desigualdad. La igualdad "ha sido la principal víctima de la crisis económica" y "se ha intentado que no sea un problema de primer orden en las agendas políticas", afirmó el presidente de la Diputación, quien apostilló que "la sociedad no será democrática si no existe esa igualdad entre hombres y mujeres".

"SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO CONDICIONAN LA FELICIDAD"

La delegada del Gobierno andaluz, Rafi Crespín, defendió la tradición intelectual de Córdoba como una de sus perspectivas de futuro y desarrollo "porque en la cultura tenemos puesta una de las bases de nuestra economía, pero sobre todo sabiduría y conocimiento condicionan la felicidad individual y colectiva".

"Para la Junta de Andalucía, igualdad, equilibrio interterritorial y justicia son sinónimos de bienestar y felicidad", subrayó Crespín, quien agregó que "estos factores pasan por infraestructuras, inversiones, planes económicos e industriales, pero también por la educación y el deseo de aprender, compartir, comprender el mundo que vivimos y de buscar propuestas para el mundo que viviremos y que vivirán nuestros hijos".

Por otro lado, el rector la Universidad Loyola Andalucía, Gabriel Pérez Alcalá, agradeció el "esfuerzo" realizado para llevar a cabo este congreso por tercera ocasión, a la vez que ha animado a la ciudadanía a participar en este evento, pues sin ella el objetivo "de este congreso no sería posible".

Su homólogo en la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, puso en valor que ver a todas las instituciones participando en este congreso es el "ejemplo de sociedad participada que todos queremos", y resaltó de este foro su capacidad para "reflexionar de forma compartida en todos los temas que nos preocupan".

El vicerrector de Relaciones Institucionales, Internacionales y Coordinación de la UNIA, Manuel Torres, expresó que la presencia de la UNIA "es fundamental", pues "es una institución comprometida con el diálogo entre el norte y el sur, especialmente entre Andalucía y el Magreb".

PROGRAMA DEL CONGRESO

El director del congreso, Teodoro León Gross, fue el encargado de desgranar el programa, cuyos debates se centran en 'La educación y el futuro. El talento amenazado', 'Los derechos humanos en un mundo dividido', '¿Por qué las sociedades necesitan más democracia y más mujeres líderes?', 'En un mar de dudas', 'España: el suicidio demográfico y las desigualdades sociales', 'Periodismo: un debate esencial en el siglo XXI' y 'Fronteras líquidas: nuevas estrategias de seguridad en el espacio clave del mediterráneo'.

Igualmente, durante los tres días que dura el congreso se llevan a cabo diferentes actividades lúdicas y educativas en la Plaza de las Tendillas de la capital cordobesa, así como un 'showcooking', y visitas a la Mezquita.

PONENTES

Entre otras personalidades, se dan cita en este congreso ponentes de primer nivel nacional e internacional como el ex secretario general de la OTAN y exministro español, Javier Solana, el juez Baltasar Garzón, el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, la exprimera ministra de Islandia, Jóhanna Sigurdardóttir, y la catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, Adela Cortina.

Igualmente, acuden a la cita el diputado por Madrid en el Congreso de los Diputados y secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político en Podemos, Iñigo Errejón, el exconsejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía José Sánchez Maldonado y el exministro de Educación Ángel Gabilondo, entre otros.