La UJA impulsa una agenda cultural y deportiva "con vocación periódica" y generadora de "hábitos culturales"

21/09/2017 - 18:57

El rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez, ha presentado este jueves la agenda cultural y deportiva de la institución para el primer cuatrimestre del curso académico 2017-2018 (septiembre a diciembre), "con vocación periódica" y la intención de crear "hábitos culturales".

JAÉN, 21 (EUROPA PRESS)

"La Universidad de Jaén no se limita a ser una gestora de eventos, sino que teníamos que ir más allá e introducir aspectos que tienen que ver con la misión de la UJA, como es la formación", ha dicho Gómez, que ha estado acompañado por la vicerrectora de Proyección de la Cultura, Deportes y Responsabilidad Social, María Dolores Rincón, y el director de Secretariado de Planificación y Gestión de las Actividades Culturales, Felipe Serrano.

En este sentido, ha señalado que no se trata de la presentación de una lista de actividades culturales, sino de una agenda cultural, de carácter periódico, no efímero, que tiene que dejar un poso. De lo que se trata, según ha defendido, "es de crear hábitos culturales bien asentados, no surgidos a la sombra de momentos puntuales y sin continuidad".

Conseguir esta periodicidad "requiere un gran esfuerzo" y ha añadido que "programar con antelación, siguiendo unos parámetros concretos y unos objetivos definidos es imprescindible cuando se procura una programación cultural que aspire a convertirse en una agenda habitual".

El rector ha subrayado la importancia de los actos enmarcados en la inauguración del curso, orientados a todos los públicos, "en especial al universitario, con los conciertos de Maldito Swing y Tubal, esta noche misma, y el de Dorantes el 28 de septiembre. Un día antes, se inaugurará la exposición monográfica dedicada a Santiago Ydáñez y el 3 de octubre, dentro del formato de la Obra Invitada, podrá contemplarse la 'Inmaculada napolitana' de la Catedral que servirá de contexto para un nuevo simposio sobre la proyección internacional de la seo.

ORQUESTA

Otro de los hitos de este cuatrimestre es la presentación oficial de la Orquesta de la Universidad de Jaén, el 5 de octubre. "Tras sus primeros pasos en la producción de la ópera Apolo y Jacinto de Mozart, el proyecto se consolida y se institucionaliza. Además la orquesta intervendrá junto a nuestro coro en La Carolina y junto a la orquesta del Conservatorio Superior en el concierto de Navidad", ha afirmado.

Igualmente, continúan formatos ya consolidados como el 'Natural de Jaén', que este año recae en Rafael Martos, Raphael, aunque por cuestiones de agenda del artista, la fecha está sin cerrar, y los Viernes Musicales, con actuaciones como la del pianista Antonio Galera, y el club de Jazz.

En cuanto a las visitas culturales, este cuatrimestre se conocerá mejor el patrimonio cultural de la ciudad y la provincia, concretamente: Alcaudete, las Nuevas Poblaciones y espacios de Jaén como la antigua iglesia de Santo Domingo y el Sagrario de la Catedral, esta última con motivo del III Centenario del nacimiento de Ventura Rodríguez.

"Podemos decir que hemos desarrollado formatos concretos que se han ido acoplando poco a poco a una estructura ajusta a una programación semanal que brinda posibilidades y opciones casi todos los días de semana. Posibilidades diversas y múltiples que posibilitan opciones según las propias inclinaciones", ha dicho.

EFEMÉRIDES

Con respecto a las efemérides, la vicerrectora ha destacado las diversas actividades académicas relacionadas con los 500 años de las Tesis de Lutero; el 250 aniversario del Fuero de las Nuevas Poblaciones y el centenario de la Revolución Rusa.

"En muchos casos las actividades se agrupan en torno a un acontecimiento de relieve o personaje importante. Es lo que agrupamos bajo el epígrafe de Efeméride. Dicho formato, permite cohesionar las actividades de la semana, los ciclos de cine, los foros de debate, la obra invitada en torno a dicha efeméride", ha comentado.

En el caso del Fuero de las Nuevas Poblaciones, el espacio La Obra Invitada acogerá una muestra de tres cuadros, que recogen la escena en la que Carlos II concede el Fuero 250 y que son una cesión temporal de la Academia de San Fernando y del archivo del Alcázar de Segovia", punto en el que Rincón ha considerado que se está haciendo "cultura universitaria"

La siguiente efeméride, Las Tesis de Lutero, contará con una recopilación de biblias del siglo XVI, entre las que destaca una Biblia del Oso, "que son ejemplares rarísimos, porque estaban prohibidos, y hemos conseguido localizar". Otra será la conmemoración de la institución Teresiana, con la presentación de un libro y, dentro de la Obra Invitada, un nuevo formato llamado 'Documentos Singulares del Archivo Histórico de la Universidad de Jaén', que comenzará con la muestra de los expedientes relacionados con Josefa Segovia y con Pedro Poveda.

EXPOSICIONES

Junto a todo esto habrá exposiciones. La UJA cuenta con cuatro espacios expositivos, de los cuales dos están en la Antigua Escuela de Magisterio: la sala de exposiciones y espacio de La Obra Invitada.

"Hemos querido también hacer presente la Universidad de Jaén en la provincia y por este motivo algunas actividades como conciertos, exposiciones, teatro se desarrollan en localidades de la provincia. De la misma manera y con el fin de conocer mejor su patrimonio se organizarán excursiones con visitas guiadas", ha explicado el rector.

Ha aludido, igualmente, a otras actividades, como la entrega de los premios de creación artística (Manuel Ángeles Ortiz) y literaria (Miguel Hernández) y los del IX certamen Triminuto, que tendrá lugar el 16 de noviembre. Bajo el epígrafe de Proyectos culturales, se agruparán iniciativas propuestas y desarrolladas por miembros de la comunidad universitaria. Sobreale la exposición sobre Marroquíes Bajos y la correspondiente mesa redonda prevista en el Colegio de Arquitectos el 2 de octubre.

Asimismo, la Cátedra Andrés de Vandelvira organizará los días 9 y 10 de octubre el II Simposio Internacional La Catedral de Jaén a examen. Uno de los principales objetivos de la Cátedra es el estudio de la Catedral de Jaén con vistas a formular una nueva solicitud de declaración de Patrimonio de la Humanidad.

En noviembre el taller de creación artística correrá a cargo de Juan Moral y el de escritura creativa será impartido por el novelista Salvador Compán. Álvaro Frutos dirigirá un Master Class de danza contemporánea y David Amitim lo hará sobre interpretación teatral. Además, el concierto de Navidad estará a cargo este año de la Orquesta y Coro de la Universidad de Jaén y se celebrará el 15 de diciembre.

Por otro lado y como ya es habitual las actividades de Aula Verde son múltiples y variadas y suelen tener lugar los sábados, en muchas ocasiones con desplazamientos a espacios naturales.

En el apartado deportivo, la vicerrectora se ha referido al desarrollo de talleres, actividades en medio natural y ha resaltado la Carrera solidaria (28 de septiembre, a las 19,00 horas), este año a favor de la Asociación Asperger, así como el XXV Trofeo Universidad de Jaén (18 septiembre al 16 de octubre).