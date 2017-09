El pleno de Santiago pide la devolución y la declaración como BIC de las estatuas del Pórtico en poder de los Franco

21/09/2017 - 19:41

El pleno del Ayuntamiento de Santiago ha apoyado este jueves por unanimidad reclamar a la familia Franco la devolución de las dos estatuas del Maestro Mateo que están en su poder, así como pedir a la Xunta que sean declaradas Bien de Interés Cultural (BIC).

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 (EUROPA PRESS)

Los cuatro grupos municipales han aprobado una iniciativa del BNG, a la que se ha sumado una moción de Compostela Aberta, sobre la necesidad de reincorporar al patrimonio municipal estas dos estatuas, de Abraham e Isaac, que pertenecieron en su día a la fachada que protegía el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago.

La edil del BNG Goretti Sanmartín ha recordado que estas dos esculturas del Maestro Mateo fueron compradas por el Ayuntamiento por 60.000 euros al conde de Ximonde, con la condición de que "nunca abandonasen Santiago". Sin embargo, en algún momento anterior a 1961, pasaron al poder de la familia Franco e incluso estuvieron custodiadas en el Pazo de Meirás.

Durante su intervención, Sanmartín ha dicho que es "un clamor" la necesidad de "recuperar estas estatuas para el Ayuntamiento de Santiago, que es su legítimo dueño". Por eso, tal como recoge la iniciativa aprobada, reclaman que se realice una investigación para conocer "en qué condiciones salieron del patrimonio" público y que se inicie el proceso de "reincorporación", así como que la Xunta inicie la declaración de Bien de Interés Cultural para las piezas.

En su turno, la concejala socialista Milagros Castro ha recordado que, tras el proceso de investigación encargado por el ayuntamiento, no se ha localizado ningún "documento que acredite ese supuesto regalo ni cesión a los Franco", mientras que la popular María Castro ha apuntado que, tras localizar los títulos de propiedad, el ayuntamiento "está en disposición de presentar las acciones judiciales necesarias para la recuperación de las piezas" o alcanzar una "recuperación extrajudicial".

Para finalizar el debate, el alcalde, Martiño Noriega, ha repasado los sucesivos intentos de recuperación de las piezas, que arrancan en 1980. "Más de 30 años llevamos con este asunto", ha dicho Noriega, para quien lo "importante es sustanciar la recuperación" en un expediente que, además de una vía de diálogo, lleve a "una vía judicial garantista".

ESTACIÓN INTERMODAL

El pleno del Ayuntamiento de Santiago ha aprobado este jueves por unanimidad la solicitud de la declaración de urgencia para la expropiación y ocupación de los terrenos afectados por el proyecto de la nueva estación intermodal de la ciudad.

Tal y como ha indicado el edil Jorge Duarte, responsable del área, aunque el órgano competente para la expropiación es el ayuntamiento, es necesario que el Consello de la Xunta trate y dé luz verde al carácter urgente de esta ocupación, una cuestión que a su vez fue reclamada por la Consellería de Infraestruturas para acelerar el proyecto a través de su "excepcional interés público".

Durante el debate, el portavoz del BNG, Rubén Cela, ha comprometido el voto a favor de su grupo con el objetivo de "no contribuir a que el proyecto sufra más retrasos", aunque "no es el modelo de intermodal que defendía el BNG". Asimismo, ha recordado al gobierno local que le "competen" otras cuestiones relacionadas con esta infraestructura, como los accesos y la urbanización de la zona.

Más crítico ha sido el portavoz socialista, Paco Reyes, que ha sacado a relucir un informe de técnicos municipales que "señala clarísimamente las carencias de este proyecto". Entre otras críticas, para Reyes, la propuesta recogida en el convenio "no es una estación intermodal, es un intercambiador", ya que en ella "no hay integración". No obstante, y para no alargar plazos, el PSOE ha votado también a favor.

Finalmente, el PP local ha dado también su voto a favor para que avance este proyecto que mejorará el "intercambio" entre autobús y tren, "ahora bastante complicado". Además de reclamar al gobierno local los accesos a la zona, la concejala Teresa Gutiérrez ha afeado al consistorio que pidiese a la Xunta una "justificación" de la urgencia de la decisión. "Si yo la solicito, yo la justifico", ha sentenciado.