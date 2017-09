Borrell cree que una bicefalia en el PSOE aragonés "podría ser hasta positiva en los tiempos que vivimos"

21/09/2017 - 20:54

El exministro de Obras Públicas y presidente del Parlamento Europeo entre 2004 y 2007, Josep Borrell, ha considerado esta tarde que "una cierta separación de funciones" entre el liderazgo del PSOE aragonés y la presidencia del Ejecutivo autonómico "podría ser hasta positiva en los tiempos que vivimos".

ZARAGOZA, 21 (EUROPA PRESS)

Así se ha referido Borrell a la posibilidad de que las primarias que desarrolla el partido en Aragón puedan dar lugar a una bicefalia, al enfrentarse en este proceso el actual secretario general del partido y presidente del Gobierno autonómico, Javier Lambán, y la militante socialista Carmen Dueso.

Con motivo de su asistencia esta tarde en Zaragoza a un acto organizado por la candidatura de Carmen Dueso, Borrell ha subrayado que las primarias "son un proceso que hay que apoyar, desarrollar y hacer que se instale en la cultura del partido" porque los militantes "tienen el derecho de elegir a sus dirigentes" y es un proceso que se debe de vivir "con normalidad".

En todo caso, ha dejado claro que en estas primarias "no se está eligiendo el Gobierno de Aragón, ya hay un Gobierno de Aragón, ahora se está eligiendo a la persona que va a liderar el partido, son dos cosas diferentes y no hay que tenerle miedo a que esas dos funciones estén representadas por personas distintas porque eso ha ocurrido en varias ocasiones en varios sitios" y, ha agregado, "si no fuera posible no lo permitirían los estatutos".

Por tanto, "si ocurre no pasa nada malo", ha defendido Borrell, al sostener que "la tesis de que tienen que ser siempre la misma persona el presidente de la Comunidad y el secretario general del partido es una dialéctica que pertenece a otra época y que se empezó a romper en el 98 cuando Joaquín Almunia planteó primarias y que desde entonces se ha ido aplicando". De hecho, ha recordado que en Castilla La Mancha el socialista José Bono "fue presidente y no fue secretario del partido durante mucho tiempo".

"CON MUCHA FUERZA"

Por su parte, la precandidata Carmen Dueso ha asegurado esta tarde que, ante las reiteradas peticiones de celebrar debates realizadas por el precandidato Javier Lambán, hasta ahora "nadie se ha dirigido ni a mí ni a mi candidatura para pedir ningún tipo de debate".

Asimismo, ha contestado a las declaraciones de Lambán en las que le pedía "de rodillas" celebrar estos debates que "no entiendo el socialismo de rodillas, yo el socialismo lo entiendo de pie y con orgullo; los posicionamientos de rodillas me parecen ridículos", ha dicho tajante.

Por ello, ha insistido en que "si alguien quiere algo no tiene más que seguir el cauce oficial y pedirlo y ya se le contestará con total normalidad", para observar que de momento "somos precandidatos y todo esto es ruido". "Cuando llegue el momento se valorará y se decidirá lo que se tenga que decidir, pero este ruido mediático me parece muy entretenido, pero no es más que ruido".

Respecto a la recogida de avales, ha asegurado que "va bien, mañana los entregaremos y vamos a ver. Yo creo que yo estaré en mi suelo de los avales y él (Lambán) estará en su techo, con lo cual probablemente tendrá más", ha estimado, para apuntar que, en cualquier caso, "estoy muy satisfecha, muy animada y me siento con fuerzas y vamos a seguir adelante con mucha fuerza".