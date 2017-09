El Gobierno canario califica de "estable" el incendio de Gran Canaria, con 2.779 hectáreas afectadas

21/09/2017 - 22:05

El Gobierno de Canarias ha explicado este jueves que el fuego que afecta a la cumbre de Gran Canaria se puede calificar ya como "estable", aunque ha pedido "prudencia" ya que se "mantienen puntos activos".

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 21 (EUROPA PRESS)

Además, este mismo viernes se reanuda la actividad lectiva en el Centro de Enseñanza Obligatoria (CEO) de Tejeda, según ha explicado la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, en rueda de prensa.

El incendio se considera estable "porque evoluciona dentro del perímetro, sin que éste se haya ampliado" y pese a que sigue habiendo puntos calientes: "Las previsiones de intensidad creciente del viento en las próximas horas, especialmente a partir de las 6.00 horas de la mañana --con rachas de hasta 80 km/hora-- nos hace mantener la prudencia".

2.779 HECTÁREAS DE 9 MUNICIPIOS AFECTADAS

Barreto estuvo acompañada por el consejero de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Rodríguez, quienes precisaron que el incendio ha afectado ya a una superficie de 2.779 hectáreas de nueve municipios de la isla.

Los más castigados han sido San Mateo y Tejeda, seguidos de San Bartolomé de Tirajana, Valsequillo, Agüimes, Santa Lucía, Ingenio, Valleseco y Telde.

Dentro de los espacios naturales protegidos afectados se encuentra el Parque Rural Nublo, el Paisaje Protegido Las Cumbres, el Monumento Natural Riscos de Tirajana y la Reserva Natural Especial de Los Marteles.

En cuanto a la evolución del incendio, la consejera de Política Territorial informaba que quedan puntos calientes en la zona de Camaretas en donde están trabajando dos unidades de las EIRIF (Equipos de Intervención y Refuerzo Forestales) del Gobierno de Canarias.

La previsión para la noche, según ha explicado la consejera, es mantener en la zona 75 efectivos de la UME, las EIRIF y personal del Cabildo de Gran Canaria y mañana se ampliará a cien.

En cuanto a los recursos intervinientes está previsto mantener mañana en la zona un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, los dos Presa del Cabildo de Gran Canaria, la EIRIF de El Hierro y La Palma, UME, Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, efectivos del CECOPIN del Cabildo de Gran Canaria, Policías Locales y Protección Civil de varios municipios, Cuerpo General de la Policía Canaria, Policía Nacional, Guardia Civil y GES tierra.

La dirección de extinción del Cabildo insular ha autorizado el regreso a sus viviendas de todos los vecinos evacuados de manera coordinada con los ayuntamientos y los servicios policiales, previa valoración de las áreas afectadas por la Policía Local, Cuerpo General de la Policía Canaria y Guardia Civil.

SIN LUZ Y SIN TELÉFONO

Se continúa trabajando para restablecer todos los servicios básicos. En estos momentos hay unos 300 afectados sin luz y otros 300 abonados sin telefonía fija. Se han visto afectados 14 repetidores de telefonía móvil. Los municipios más afectados por los problemas de telefonía son Artenara y Tejeda.

En cuanto a las carreteras, el Cabildo comunicó que ya se encuentran habilitadas la totalidad de las vías, aunque se recomienda no circular por ellas si no es imprescindible. Asimismo también se pide a los ciudadanos que no transiten por las zonas quemadas ya que puede ser peligroso.