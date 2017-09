Podemos ve mucho "márketing" en las medidas anunciadas por Cifuentes y le pide que baje de su "torre del reloj"

22/09/2017 - 11:56

Enlaces relacionados Las bolsas europeas cierran con ligeras alzas antes de la Fed (19/09)

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha calificado este viernes durante su turno en el Debate del Estado de la Región de "propaganda y márketing" las medidas anunciadas ayer por la presidenta regional, Cristina Cifuentes, y le ha pedido que baje de "su torre del Reloj" por los problemas existentes en Sanidad, corrupción y en generación de empleo de calidad.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Ruiz-Huerta ha hablado de la habilidad de Cifuentes para el "ilusionismo". "No quiero decir con eso que el PP ilusione a nadie. Bueno, salvo a Cs, claro. Lo que digo es que asombra la capacidad que tiene para hacer que desaparezcan las pruebas de su corrupción. Son mucho más sutiles que sus colegas del PP nacional que formatearon a martillazos el ordenador de Bárcenas, después de rayarlo 35 veces", ha dicho.

"Les va más la magia: el ocultismo. Nada por aquí, nada por allá, y desaparecen los expedientes que probarían las presiones de González Taboada para adjudicar obras a donantes del PP, o los contratos de Arpegio, o la publicidad de la Púnica o lo que haga falta", ha apostillado.

A su juicio, "son un Gobierno fallido" y no solo "porque llegaron al gobierno de la mano corrupta del Tamayazo, sino porque se han mantenido, hasta hoy, gracias a la financiación ilegal". "Se presentó ante nosotros como un mirlo blanco que venía a regenerar su partido y la maltrecha democracia madrileña. Y, después de 36 años ocupando puestos de gran responsabilidad en el partido más corrupto de la historia, se presentó como la imagen del nuevo PP, dejándonos atónitos", ha señalado

La portavoz parlamentaria también se ha preguntado si durante las no vacaciones de Cifuentes en la Real Casa de Correos dejado un solo día de buscar los contratos perdidos de 'Arpegio'. "Pero si no los ha encontrado ¿a qué se dedicaba? Porque si se ha quedado trabajando, no se explica que su gestión arroje un balance tan nefasto para los madrileños", ha apostillado En materia económica, Ruiz-Huerta ha aventurado que la presente legislatura el endeudamiento de la Comunidad de Madrid puede alcanzar el 200 por ciento del ingreso anual, es decir más de 36.000 millones de euros. "En lo que va de legislatura, han incrementado la deuda un 13 por ciento (3.711 millones).

Y como también advertimos, el mayor peligro es que su deuda está contraída a un tipo de interés variable, de modo que cualquier movimiento al alza de los tipos de interés tendrá un impacto inmediato en las cuentas madrileñas, generando no sólo problemas estructurales, sino de liquidez", ha dicho.

También ha tachado de "electoralista" su política fiscal, "que genera agujeros en la recaudación fiscal que se tapan con cargo al endeudamiento". "Centran las exenciones fiscales en las bonificaciones de los impuestos de Patrimonio y Sucesiones. Y el grueso de la recaudación fiscal proviene del IRPF, un 4 impuesto que no grava la mayor parte de la riqueza de la Comunidad que, hoy por hoy, no está en las rentas del trabajo, sino en los activos financieros y patrimoniales. Esta situación es insostenible y por eso Madrid necesita una reforma fiscal, lo que no significa una subida generalizada de impuestos, ni una solución populista como la que proponen sus socios", ha explicado.

Por eso, la portavoz parlamentaria apuesta por recuperar los Impuestos de Patrimonio y Sucesiones que suponen 3.000 millones que se están perdiendo cada año, e introducir elementos de redistribución y progresividad en los beneficios fiscales del tramo autonómico del IRPF.

SANIDAD

En Sanidad, la portavoz parlamentaria también ha achacado a Cifuentes "su colosal despliegue propagandístico para tratar de encubrir la gestión fallida de su reprobado consejero". Así, ha indicado que el porcentaje del PIB que dedica su Gobierno a la sanidad es del 3,9 por ciento cuando la media de las CCAA es el 5,7. Y el gasto 'per cápita' es de 1.180 euros por habitante, cuando la media autonómica es de 1.337.

"Invierten en Sanidad pública 7 menos que el resto de las autonomías, pero a cambio, Madrid es una de las que más presupuesto destina al sector privado. Sus dos años de legislatura nos dejan imágenes impactantes: hospitales públicos con camas cerradas y quirófanos infrautilizados, que contrastan con unas urgencias saturadas, listas de espera inaceptables y unos profesionales desbordados", ha añadido.

Lorena Ruiz-Huerta ha criticado al Gobierno por no construir ni hacer reformas necesarias en centros calificados de muy alta prioridad, como el de Puerta del Ángel, o el de Quinta los Molinos. "En algunos distritos no hay aún centro de salud, y ni siquiera tienen el reconocimiento de prioritarios, como el Ensanche de Vallecas, el de Arroyo Culebro, en Leganés, o el de Dehesa Vieja, en San Sebastián de los Reyes, entre otros", ha apuntado.

Asimismo, ha señalado que los profesionales sanitarios hablan con frecuencia de "maltrato" y "abandono" por parte del Gobierno de la Comunidad. "Es lógico, porque dedican a la atención primaria un 10,5 por ciento del presupuesto, frente a la inversión media del resto de las CCAA, que es del 14'2. El Servicio Madrileño de Salud cuenta hoy con 6.000 trabajadores menos que en 2008, según la Memoria de 2016, lo que conlleva cierres de camas que no pueden ser atendidas, más cargas en el trabajo, desmotivación y desigualdad. Todo ello, cuando la población ha crecido en 90.000 personas", ha descrito.

La portavoz parlamentaria también ha afirmado que la espera media de cita médica en un centro de salud es de una semana y la lista de espera quirúrgica es de más de 79.000 personas y sigue creciendo. "En 2016 la Comunidad presupuestó 51,5 millones para el Plan Integral de Listas de Espera, y dejaron sin gastar 40 millones. El Plan ha sido un fracaso sin paliativos porque no abordó la raíz del problema, es decir, la descapitalización de los hospitales públicos: la disminución de las plantillas y la caída en inversión y mantenimiento", ha manifestado.

No obstante, Ruiz-Huerta ha reconocido que la Sanidad madrileña es una de las mejores del mundo es porque la región cuenta "con unos profesionales que se dejan la piel a diario pese a sus precarias condiciones laborales y la falta de medios y porque una Marea Blanca detuvo la privatización de la Sanidad pública, y se ha enfrentado, por poner solo un ejemplo, a la descapitalización que se pretende llevar a cabo en el Hospital de Móstoles. Esta es la realidad que ignora, señora Cifuentes, aislada como está en su torre del Reloj", ha apostillado.