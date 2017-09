Podemos propone plan de energías renovables, cláusulas sociales en contratos y una ley de financiación de partidos

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta ha propuesto este viernes, durante el Debate del Estado de la Región, un plan de transición energética basada en el fomento de las energías renovables, reformar las normas de contratación autonómica para introducir cláusulas sociales que fomenten la estabilidad en el empleo, las pymes y la economía social y una reforma de la Cámara de Cuentas "para que sea de verdad un organismo fiscalizador".

En lo que afecta a los servicios públicos, plantean igualar el gasto entre instituciones privadas y públicas para recapitalizar los servicios públicos, "de la mano de una reforma fiscal que reajuste la presión impositiva" y una Ley de financiación de partidos para la Comunidad de Madrid.

Además de estas propuestas, Ruiz-Huerta ha repasado también los problemas que, a su juicio, afronta la región. Así, ha asegurado que Madrid es la segunda comunidad autónoma con las tasas universitarias más altas de España y que las becas son "suficientes". "En Valencia, por ejemplo, tiene 100.000 estudiantes de grado, frente a los 200.000 de Madrid, y dedica 8,7 millones a becas salario. Sus políticas expulsan a cientos de alumnos de la universidad porque no pueden costearse los estudios", ha esgrimido.

Asimismo, ha reprochado al Gobierno autonómico que Madrid es la última comunidad con inversión por alumno y está a la cola en porcentaje del PIB destinado a educación y que "a miles de alumnos les ha tocado uno de los 19 centros que se encuentran en obras".

"En cualquier país europeo ya habría dimitido el consejero responsable, por haber adjudicado unas licitaciones de construcción, muy por debajo del presupuesto ofertado, a sabiendas de que no se podrían realizar en los plazos debidos. Y además, las obras se adjudicaron a empresas amigas del PP. La consecuencia es que, al menos, 1.000 niños y niñas deberán ser realojados en barracones, o en otros centros concertados y desplazados de sus barrios", ha criticado.

En otro orden de cosas, la portavoz parlamentaria ha señalado que la pobreza ha subido en la región del 15 al 18 por ciento. Se'gun la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, más de 300.000 madrileños sobreviven con menos de 332 euros al mes. "En cambio, la Renta Mínima de Inserción solo llega a 30.000 personas, aunque en Madrid hay 90.000 hogares que están en riesgo de exclusión. Y, para colmo, reduce Ud. el subsidio a las personas perceptoras cuando comparten piso. ¡Como si con 400 euros al mes pudieran vivir de otra forma!", ha exclamado.

Ruiz-Huerta ha recordado la "vergonzosa situación" de las residencias de mayores. Así, ha recordado que un anciano murió en el jardín de la residencia de Alcorcón, sin que nadie se diera cuenta hasta el día siguiente. Otra persona falleció en esa misma residencia y su familia ha llevado el caso a los tribunales argumentando falta de personal médico. Y una tercera anciana murió en la residencia de Arganda del Rey, con una pierna semiamputada por los barrotes de su cama, una noche en la que un solo enfermero tenía que atender a 343 residentes.

"Es obvio que las 'ratios' de personal, son insuficientes. Hasta el Defensor del Pueblo, que no es precisamente un antisistema, les ha abierto una queja por la lamentable atención prestada en las residencias. Y ante este panorama, anuncian un Plan para las residencias que cumplan estos tres requisitos: que sean de gestión pública, que tengan 120 internos, y cuenten, al menos, con un 75% de grandes dependientes. Esto, solo lo cumplen el 10 por ciento de las residencias de mayores de la Comunidad", ha destacado.

La diputada de Podemos también ha criticado la falta de personal en Justicia, el "lamentable" estado en que se hallan las infraestructuras de las sedes judiciales o la "falta de nuevas plazas" en el Cuerpo de Bomberos, entre otros problemas.

"Señora Cifuentes, siempre procura usted desmarcarse del 'PP más rancio', dando una cierta imagen de 'enrollada'. Por eso, presume de la aprobación de las dos leyes que garantizan los derechos de las personas LGTBI. La realidad es que el resultado de esas leyes en nada se parece al proyecto que presentó su Gobierno. Se nota mucho que a estas leyes no les gustan. Porque de poco sirvió aprobarlas si, a la vez, se subvencionan asociaciones y escuelas que discriminan a las personas LGTBI; si no se enseña educación igualitaria en las aulas, y no se penaliza a colegios que imparten doctrina LGTBIfóbica y si diputado a un tipo como David Pérez", ha manifestado.

Asimismo, Ruiz-Huerta ha criticado el proyecto de Ley del Suelo del PP de la Comunidad, "que reproduce lo peor del modelo urbanístico del Partido Popular: falta de planificación territorial, desprotección del suelo no urbanizable, reducción de cesiones para dotaciones públicas y viviendas sociales, y carencia de herramientas para desclasificar suelos urbanizables que no necesitamos".

"Y mientras su complicidad con los especuladores aumenta, faltan políticas que garanticen el derecho constitucional a la vivienda. En la comunidad se llevan a cabo 25 desahucios diarios; hay 26.000 familias pendientes de recibir ayudas para rehabilitación; 5.000 solicitantes de vivienda social, y dos de cada tres solicitudes de ayuda al alquiler son denegadas. Mientras tanto, más de 300.000 viviendas vacías están en manos de los bancos, y Cifuentes no hace nada para que las pongan en circulación. Ni incentiva el alquiler. Es más, ni siquiera le preocupa el descontrol de las viviendas de uso turístico en el centro de Madrid que disparan el precio del alquiler e impiden que la gente pueda acceder a un piso", ha apostillado.