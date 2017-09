Monago asegura que "no va a haber referéndum" sino, "en todo caso, una charlotada" o un "teatrillo"

22/09/2017 - 12:26

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha asegurado que el próximo 1 de octubre "no va a haber" referéndum en Cataluña sino, "en todo caso, una charlotada o un teatrillo".

MÉRIDA, 22 (EUROPA PRESS)

José Antonio Monago ha reconocido que en la actualidad se está ante un "desafío soberanista" e "intento de romper los acuerdos" y "los consensos", a lo que ha añadido que "referéndum no va a haber", ya que para ello se necesitarían unos "requisitos" y "garantías" que "en estos momentos no se dan".

En una entrevista en Canal Extremadura Radio recogida por Europa Press, Monago también ha indicado que en la situación catalana "tiene que imperar la ley", ya que "no caben terceras vías".

"Esto del tercerismo, del buenismo, del buen rollismo no conduce a nada, si le preguntamos a un psicólogo infantil: 'Oiga, qué hacer ante una pataleta intensa del niño" te dirá que no se puede salir con la suya porque sino el día siguiente hay otra pataleta", ha aseverado.

También ha sostenido el presidente de los 'populares' extremeños que "sería un mal ejemplo seguir la estela de aquellos que quieren las terceras vías" o de los que "quieren buscar una solución política cuando lo que se está produciendo son delitos que están escritos en el Código Penal, y ante eso no cabe negociación".

Preguntado por si existe unidad entre las fuerzas políticas para hacer frente a la situación en Cataluña, Monago ha considerado que a día de hoy cree que sí, aunque, en referencia a Podemos, ha dicho que para este partido "cuanto más movimiento y más algaradas mejor".

"Para ser principal fuerza política hace falta más que los votos, hace falta tener señorío político, y entender la Constitución como una norma a cumplir", ha apuntado, además de responder a Podemos que los detenidos en Cataluña "no son presos políticos" a diferencia, ha dicho, de los de Venezuela, que sí son "presos políticos".

"ESTO NO SE ARREGLA CON DINERO"

Asimismo, Monago ha aseverado que "esto no se arregla con dinero", ya que a los "independentistas no les vale el dinero". "Ellos lo que quieren es la independencia, entre otras cosas para tener sus propios jueces y huir de los procedimientos judiciales importantes que afectan a determinados miembros del nacionalismo catalán", ha añadido.

Además, ha apuntado que los miembros de su partido estarán "muy vigilantes" de que Extremadura no pierda en la reforma del sistema de financiación autonómica, al tiempo que ha reconocido que la "pelea" en este sentido "va a ser importante".

PRESUPUESTOS REGIONALES

Respecto a la negociación de los presupuestos regionales, Monago ha criticado que su partido aún no ha sido convocado a ninguna reunión para negociarlos, a diferencia de Podemos, que en julio "se hicieron la foto (con la Junta) y se fueron de vacaciones".

"Lo lógico es que quien no tiene la mayoría llame al resto de los grupos, dicho esto también respeto que no me llamen sino quieren llamarme porque su socio en esta materia es Podemos, están en su perfecto derecho, pero que no digan lo que no es, no nos han citado", ha asegurado.

En esta línea, el 'popular' ha insistido en la necesaria supresión del impuesto de sucesiones y ha apostado por "nivelarlo" porque es un impuesto "injusto". Así, si es llamado a negociar los presupuestos regionales para 2018, Monago pondrá encima de la mesa la supresión del impuesto pero no como línea roja, ha indicado.

SITUACIÓN DEL TREN EN EXTREMADURA

Asimismo, José Antonio Monago ha remarcado la "apuesta muy firme" del Gobierno de España y del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para que Extremadura cuente con un tren del siglo XXI y ha añadido que asistirá el próximo 18 de noviembre a la manifestación convocada en Madrid a favor de un tren digno en Extremadura.

En esta línea, ha llamado la atención sobre el hecho de que cuando en el pasado mes de agosto se produjeron varias incidencias en el tren en la comunidad llamó al ministro De la Serna, algo que, como ha dicho, no hizo el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

Por otra parte, y preguntado por las listas del PP de Extremadura a las próximas elecciones regionales y locales, Monago ha indicado que no se ha abierto el plazo y sobre la posibilidad de primarias ha asegurado que el PP tiene sus estatutos y sus normas, con los que "no" les "ha ido mal", y ha indicado que los "procesos asamblearios entre comillas" no son su "modelo de referencia".

Finalmente, y preguntado por el fichaje por parte del PSOE nacional de Iván Redondo, que formó parte de su equipo cuando ocupó Monago la Presidencia de la Junta, el 'popular' ha destacado de él que es un "profesional de la comunicación y el asesoramiento" y que se alegra por el "éxito profesional" de éste pero espera que no se traduzca en éxito electoral para Pedro Sánchez.