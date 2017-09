Unos 1.000 médicos se jubilarán en Extremadura entre 2020-2026, de los que 600 son de medicina familiar

22/09/2017 - 12:47

CÁCERES, 22. (ERUOPA PRESS) En Extremadura está previsto que, entre los años 2020-2026 se jubilen unos 1.000 médicos, de los que 600 son de medicina familiar y 400 de otras especialidades, según ha avanzado este viernes el consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, en el marco del 'VII Congreso Nacional de Médicos Jubilados', celebrado en el Colegio de Médicos de Cáceres.

"Esto significa que va a llegar un momento en el que no tengamos profesionales médicos para atender las necesidades de salud que tiene la población", ha expresado el consejero, al tiempo que ha recalcado que es un tema con el que hay que reflexionar.

En relación a ello, ha explicado que, en el Sistema Nacional de Salud se "necesita" cohesión, es decir, ha señalado que "no puede ser" que en una comunidad autónoma un médico se jubile a los 65 años, en otra comunidad autónoma se jubile a los 67 años, y en la tercera comunidad autónoma se permitan prórrogas hasta los 70 años. "Esto es una locura porque esto no es un sistema de salud cohesionado", ha destacado.

Además, ha manifestado que a esto se añade la situación de que aparece en los planes de recursos humanos la figura del emérito, la cual considera que es "fundamental" ya que una persona se puede jubilar de su actividad asistencial pero no de sus conocimientos ni de la inquietud de seguir formándose, ha explicado.

Sin embargo, ha argumentado que, aunque esta figura es "magnífica", hay que "darle una vuelta" pues "hay comunidades autónomas donde esta figura está remunerada de una forma, en otras no está remunerada, en otras es hasta los 72 años y en otras es hasta los 73 años". "Me parece una auténtica locura en una situación en la que no estamos en una situación con exceso de médicos", ha criticado.

En concreto, considera "inconcebible" que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España "no asuma" su papel de coordinación y de cohesión que debe tener en este tipo de materia. "Ya nos lo mostró con la carrera profesional, que es distinta en cada comunidad autónoma, y ahora nos lo vuelve a mostrar en este tipo de cuestiones que tienen que ver con la jubilación de los profesionales", ha expresado Vergeles.

En ese sentido, hace unos días, la Junta ha enviado, como propuesta, una carta al Ministerio de Sanidad solicitando una reunión "urgente" del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España porque, ha indicado el consejero que, "no se puede" estar "sometiendo" a los "profesionales que se dejan la piel en su trabajo diario y que, ahora, dependiendo de la comunidad autónoma donde ejerzan se jubilen en función de cómo se haya negociado esto". "Algún tipo de cohesión tiene que haber en este sentido", ha recalcado.

AMPLIAR LA EDAD DE JUBILACIÓN Y PACTO DE COHESIÓN

Así, Vergeles ha asegurado que la reivindicación deber ser "doble". Por una parte, propone que se amplíe la edad de jubilación, llegando a un acuerdo en función de las pirámides poblacionales que tienen los médicos y de las capacidades de cada comunidad y, en segundo lugar, que se llegue a un "Pacto de cohesión" del Sistema Nacional de Salud y que se actúe de "la misma forma" en "todos los sitios" de España.

La propuesta de la Junta de Extremadura para un futuro es que la edad de jubilación debe ser a los 67 años con prórrogas automáticas desde los 65 a los 67 y con prórrogas excepcionales hasta los 70 años, dependiendo de las necesidad asistenciales y de las necesidades de profesionales que tenga el Servicio Extremeño de Salud (SES). "Es una intención que parece la razonable", ha recalcado Vergeles.

Actualmente, ha explicado, en la región un médico se jubila a los 65 años, existiendo posibilidad de prórroga hasta los 67 en función de las necesidad asistenciales que tenga la organización y de cómo se encuentre la lista de espera de especialistas.

"UN MÉDICO NO DEJA DE SER MÉDICO AUNQUE ESTÉ JUBILADO"

En esta misma línea, el vocal nacional de Médicos Jubilados, Richard Gutiérrez,ha dicho que la idea de la jubilación en el siglo XXI es un "mito".

"¿Por qué nos debemos jubilar a los 65 años y no a los 68 o a los 70?", se ha preguntado Gutiérrez, al tiempo que considera que el médico tendría que ejercer determinadas especialidades hasta que él se viese capaz de hacerlo porque, ha señalado, es una manera de "aprovechar" su conocimiento y su experiencia, fundamentalmente, para las nuevas generaciones que son las que van a ir tomando el relevo "poco a poco".

Por ello, el vocal nacional de Médicos Jubilados ha asegurado que una de las peticiones que tienen los médicos prejubilados es que se pudiese alargar la edad de jubilación a petición del médico.

Tanto el consejero de Sanidad, José María Vergeles, como el vocal nacional de Médicos Jubilados, Richard Gutiérrez, han realizado estas declaraciones en el marco del 'VII Congreso Nacional de Médicos Jubilados', en el que se ha dado cita este viernes, día 22, a una centena de profesionales, y que entre hoy y este sábado, día 23 de septiembre, se abordarán algunos de los temas que preocupan más a los médicos jubilados y prejubilados de España.

Entre estos temas está el cómo prepararse para la jubilación. "Es una etapa nueva, una etapa diferente y, a veces, es una etapa difícil, pero más en la que el médico no deja de ser médico aunque esté jubilado de la actividad pública", ha expresado Gutiérrez.

También, este congreso aborda temas jurídicos, tales como, las herencias y testamentos, temas de la posibilidad de la actividad privada, entre otros, en los que habrá diferentes ponentes. "Yo pienso que será un congreso que nos aportará mucho", ha destacado Gutiérrez.