Marín dice que su PNL sobre Cataluña no pretende que PSOE-A confronte con el federal sino saber si respeta la ley

22/09/2017 - 13:04

El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha querido dejar claro este viernes que su formación no pretende con su proposición no de ley sobre la situación de Cataluña presentada en el Parlamento andaluz que el PSOE-A confronte con organización a nivel federal sino "saber si respeta la ley, la democracia y la unión de todos los españoles".

Como se recordará, Cs defendió recientemente una proposición no de ley en los mismos términos en el Congreso de los Diputados en la que se pedía el apoyo para el Gobierno, el Tribunal Constitucional (TC) y Ministerio Fiscal en defensa del estado de derecho ante la deriva soberanista. El PSOE votó entonces en contra, con algunas abstenciones de diputados socialistas.

En rueda de prensa, Marín ha aclarado también que esta proposición no de ley se ha presentado en los 12 parlamentos autonómicos donde la formación naranja tiene representación, debatiéndose antes o después del 1 de octubre dependiendo de los calendarios parlamentarios, así como los cupos disponibles para introducir propuestas en los plenos. "En Andalucía se debatirá el próximo jueves", ha indicado.

"Pretendemos decir a Cataluña que desde Andalucía estamos con los que respetan a las leyes, a la Guardia Civil y a los fiscales. Estamos viviendo momentos muy complicados y el Parlamento andaluz, en el que estamos los cinco partidos, tiene que emitir un posicionamiento político sin ninguna duda", ha opinado Marín.

Asimismo, ha advertido de que "ante los que saltan las leyes, quieren romper España o no respetan a las autoridades políticas ni a los cuerpos de seguridad, no valen abstenciones o votos en contra" y se ha mostrado rotundo al afirmar que "desde Cs decimos a Cataluña que no están solos y que España no se entiende sin Cataluña, ni una Cataluña fuera de España".