PSOE pide "incrementar" los fondos para políticas de empleo en Andalucía y que se recuperen los niveles de 2011

22/09/2017 - 13:11

Los diputados andaluces del PSOE en el Congreso Miguel Ángel Heredia y Antonio Pradas han presentado en la Cámara Baja en nombre del Grupo Parlamentario Socialista una Proposición No de Ley (PNL) en la que solicitan al Gobierno "incrementar de forma progresiva" los fondos destinados a las políticas activas de empleo para Andalucia, de tal manera que en el marco de vigencia de la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020 "se recuperen al menos los niveles financieros y presupuestarios del año 2011".

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

Además, en el texto de los socialistas se pide al Ejecutivo que dote a Andalucía de un Plan Integral de Empleo, "tal y como se ha venido aprobando en años anteriores" para otras comunidades, que garantice que "ninguna persona desempleada andaluza se destina menos recursos que en el resto de comunidades". "No se trata de aplicar un sistema diferencial a Andalucía al margen del establecido para todas las comunidades autónomas, sino de reconocer y abordar las diferencias, y corregir el sesgo negativo para Andalucía", apunta la proposición.

Por otro lado, el PSOE quiere que se establezca "un proceso realmente transparente y participado" con las comunidades "de evaluación y reflexión" sobre los elementos de planificación y evaluación de las Política Activas de empleo, "que se ajuste e incorpore la gestión y el esfuerzo que realizan los servicios públicos". De ello debe surgir una evaluación y unas líneas guías de la Estrategia de Activación para el Empleo, del PAPE y de su sistema de valoración, y del sistema de reparto de fondos, según apuntan los socialistas.

Entre las peticiones también está que el Gobierno asegure "que los fondos que financian estas Políticas Activas de Empleo se reciben en el primer semestre del año" para "mejorar la gestión y que "las personas desempleadas andaluzas reciban los servicios adecuados a sus necesidades". Por último solicitan "que se respeten los marcos competenciales constitucionalmente establecidos en materia de gestión de Políticas Activas de Empleo, de tal manera que las decisiones del Gobierno de España "no supongan un imperativo y penalicen a Andalucía por su decisión de optar por otros modos de gestionar las políticas activas de empleo".

El diputado andaluz del PSOE Miguel Ángel Heredia ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que "desde que Mariano Rajoy llegó al Gobierno se han recortado un 40 por ciento las políticas de empleo" que son "fundamentales para facilitar la inserción en el mercado laboral".

Además, ha apuntado que, "si este recorte ha sido grande a nivel nacional", ha sido "aun mayor en Andalucía donde este recorte alcanza el 53 por ciento".

"Rajoy nos ha quitado a los andaluces 2.200 millones de euros para las políticas activas de empleo", ha aseverado, al tiempo que ha insistido en que esto es algo "incomprensible". Por eso, dentro de la proposición se incluye que aumenten los fondos que se destinan a políticas de empleo en Andalucía y para un plan de Empleo específico para la comunidad: "No queremos ser más que otras comunidades pero tampoco vamos a ser menos", ha concluido.

Por su parte, el diputado socialista Antonio Pradas ha insistido en que un plan específico de Empleo para la región es "muy importante" porque Andalucía "es una de las más castigadas por el desempleo". "Por parte de Andalucía se ha hecho un gran esfuerzo en políticas de empleo y con el esfuerzo del Gobierno los resultados mejorarían en la comunidad y a nivel nacional", ha dicho.

Para Pradas "es de justicia" y "no es una cosa extravagante" solicitar dicho plan porque, según ha explicado, "ya se han dado en otras comunidades con tasas de paro por debajo de la que tiene Andalucía" y "no se explica el por qué no se lo merece" la región andaluza. Además, ha asegurado que cada vez que se ha pedido al Gobierno este plan la ha "obviado" y "no la ha aprobado votando en contra" a pesar de que, según ha remachado, "es un plan muy necesario para Andalucía".

"O se ha votado en contra y no se ha aprobado o cuando se ha aprobado simplemente el Gobierno no ha cumplido diciendo que estaba en funciones", ha añadido, y ha esperado que la iniciativa presentada, si consigue los apoyos necesarios para aprobarse, se cumpla "de acuerdo al compromiso que se adquiere. "Nos ha faltado y nos falta la ayuda del Gobierno central y eso es una crueldad para un colectivo que recibe menos prestaciones y cada vez tiene menos protección", ha dicho, refiriéndose a los parados.