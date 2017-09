UGT-A y CCOO-A lamentan la "campaña de confusión" sobre e impuesto de sucesiones, que "beneficia a los que más tienen"

22/09/2017 - 13:13

La secretaria general de UGT-A y su homóloga en CCOO-A, Carmen Castilla y Nuria López, han lamentado este viernes "la campaña de confusión" creada alrededor del impuesto de sucesiones y donaciones, sobre el que PSOE-A y Cs han llegado a un acuerdo para que el mínimo exento se eleve a un millón de euros, para "mermar las arcas del Estado y beneficiar a los que más tienen".

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

Preguntadas en rueda de prensa sobre este asunto, Castilla ha criticado que en torno a este impuesto "no cuentan todo lo que tienen que contarnos". "No nos explicaban en qué consistía dejarlo o quitarlo", ha señalado, toda vez que ha afirmado que se trataba de "una demanda social".

En cuanto al presupuesto de la Junta para 2018, la secretaria general de UGT-A ha dicho no conocer en detalle las cuentas y ha declinado hacer una valoración, aunque sí ha señalado "la voluntad" de la Junta para "reforzar" la dependencia, que "lo paga a pulmón la Junta".

Por su parte, la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha asegurado que no le gusta el acuerdo entre PSOE-A y Cs sobre el impuesto de sucesiones y ha criticado "la campaña de confusión inducida" entre esta tasa y el impuesto patrimonial y la plusvalía.

"No conozco a muchos trabajadores que hereden más de un millón de euros y sí muchos que no llegan a los 800 euros al mes de salario", ha advertido, al tiempo que ha apuntado que el concepto de este impuesto era "romper la cadena sucesoria para que las grandes fortunas no acumularan".

Además, ha señalado que no va a valorar el presupuesto de la Junta "solo por este acuerdo", pero ha subrayado que los 89 millones que podrían llegar este impuesto al presupuesto se podrían haber dedicado a políticas sociales.