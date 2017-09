La licitación pública en CyL cayó un 25% en el primer semestre y la adjudicación sólo llega al 13% de las previsiones

22/09/2017 - 13:21

La Cámara de Contratistas alerta de "un año catastrófico" y critica "incumplimientos" por parte de las Administraciones

VALLADOLID, 22 (EUROPA PRESS)

La licitación pública en Castilla y León descendió un 25 por ciento en el primer semestre del año respecto al mismo periodo de 2016, mientras que la adjudicación de obras sólo llegó al 13 por ciento de las previsiones, tal como ha criticado este viernes la Cámara de Contratistas de la Comunidad.

En declaraciones recogidas por Europa Press, el presidente de la Cámara, Enrique Pascual, ha criticado el "bajo cumplimiento" de las previsiones de licitación de obra nueva durante la presentación de su boletín estadístico trimestral.

Así, el importe de las obras licitadas durante el primer semestre en Castilla y León ascendió a 251 millones de euros, un 25 por ciento que en el primer trimestre de 2016, el cual ya fue de por sí "muy malo", comparable en cifras a la licitación del 1992.

Por lo que se refiere a las obras adjudicadas dentro del total licitado, éstas han supuesto un importe de 172 millones, el 13 por ciento del previsto para este ejercicio, ha lamentado Pascual, quien ha cargado contra el incumplimiento de los compromisos en obra pública y ha advertido de que "nada justifica esta falta de atención a sus obligaciones" por parte de la Administración.

Pascual ha tachado de "inaceptables" las cifras del primer semestre y ha alertado de una "descapitalización" del sector constructor castellanoleonés, el cual presenta actualmente una capacidad "un 50 por ciento menor" que al inicio de la crisis, lo que implica que "aunque llegara carga de trabajo, sólo se podría atender la mitad de pedidos que antes".

LICITACIÓN POR ADMINISTRACIONES

Por administraciones, la regional fue la que licitó un mayor volumen en los seis primeros meses del año, concretamente 109 millones de euros, un 30 por ciento menos que en el primer semestre de 2016 y una cifra que queda lejos de los 570 millones previstos para el conjunto del año. De lo licitado, el Gobierno autonómico ha adjudicado obra por valor de 80 millones, lo que implica un índice de cumplimiento del 14 por ciento.

Por su parte, la Administración central licitó obras por importe de 55 millones, frente a los 447 previstos para todo 2017, lo que refleja un descenso del 61 por ciento en comparación con los seis primeros meses de 2016, en tanto que la adjudicación ha alcanzado los 34 millones, por lo que el nivel de cumplimiento ha sido del ocho por ciento.

En cuanto a las administraciones locales, se trata de las únicas que incrementan la licitación sobre el mismo periodo del año pasado, al alcanzar los 87 millones. También son las que presentan un mayor grado de cumplimiento, el 22 por ciento, pues la adjudicación de obras llega a los 58 millones.

Enrique Pascual ha señalado que entre 2007 y 2017 se han destruido más de 70.000 empleos en el sector y ha instado a las administraciones a "reaccionar" de forma "rápida" para evitar "un año catastrófico", tras criticar que la obra pública se encuentre en cifras "ridículas" a pesar del crecimiento económico.

En este sentido, ha criticado la labor en materia de obra pública del consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, de quien ha alabado su disposición a trabajar, pero ha sugerido que quizá su dedicación al medio ambiente le quite tiempo para sus responsabilidades en Fomento. "Consejero de Fomento no es, no fomenta nada", ha lamentado Pascual.

Asimismo, ha reclamado a las administraciones que eviten contratar "con bajas temerarias" aprovechando el "exceso de oferta", a la vez que ha pedido una "planificación estable" e inversiones "lineales" en lugar de gastar "a salto de mata".

Por último, el presidente de la Cámara de Contratistas ha subrayado la necesidad de infraestructuras, pues "sin ellas no hay futuro" y sin un impulso al sector de la construcción, "la Comunidad no despega".