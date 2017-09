Gabilondo apuesta "por una profunda transformación" para atajar la "falta de igualdad" frente al "humo" de Cifuentes

22/09/2017 - 13:25

El portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha asegurado que la Comunidad necesita "una profunda transformación para no excluir a sectores de la sociedad, para generar bienestar y riqueza con un modelo de crecimiento sostenible".

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

En su intervención en el debate sobre el estado de la región, Gabilondo ha advertido de que "la situación de la Comunidad es difícilmente sostenible, y en no pocos aspectos insostenible", para agregar que "la falta de igualdad es insoportable ética y políticamente".

"Por muchos actos, presentaciones y promociones que usted haga, la realidad de Madrid no cambia", ha espetado Gabilondo a la presidenta regional, Cristina Cifuentes. "Hacer actos presentando iniciativas no es procurar ni desarrollar proyectos. Para el humo, no cuenten con nosotros", ha agregado.

Para Gabilondo, Cifuentes "ni reforma ni transforma, ni da respuesta a tantos jóvenes, parados, mayores, a tantas personas que no pocas veces miran con indiferencia la política regional porque no resuelve sus problemas".

"Su manera de gobernar es superficial, elude ir a las causas, a la raíz, al fondo de esos problemas. Ha sido así desde el principio y sigue así", ha censurado Gabilondo, quien ha sostenido que la política de Cifuentes consiste en "dejarse llevar por la inercia de que las cosas no se modifiquen seriamente", lo que ha calificado de "conservadurismo".

Según Gabilondo, esto último "resultaría legítimo si no fuera porque Madrid es una Comunidad cada vez más desigual, con una brecha cada vez mayor entre unos ciudadanos y otros", y ha afirmado que "la desigualdad no es un destino, es la consecuencia de unas políticas".

"AUSENCIA DE BUENAS POLÍTICAS"

En materia de política económica, ha criticado que en la Comunidad no hay un proyecto que responda a su potencialidad, y ha señalado que "se confirma la política de la ausencia de buenas políticas".

"Lo decisivo es la generación de bienestar y de riqueza y proponer y desarrollar económicamente la región y redistribuir y reequilibrar", ha defendido Gabilondo, quien ha afirmado que en los primeros que hay que pensar es en los parados, porque "el desempleo en Madrid es un puente hacia la pobreza" y "el desempleo crónico produce pobreza crónica".

Asimismo, ha sostenido que para abordar la desigualdad el Gobierno regional debe garantizar unos servicios públicos accesibles y de calidad para todos los ciudadanos, para lo que se requiere destinar a ellos muchos recursos.

"Eso es difícil de conseguir si su Gobierno mantiene una política fiscal y de ingresos injusta, que incumple el principio de suficiencia, porque no aporta los recursos que la región necesita", ha afirmado, al tiempo que ha aseverado que "el problema no solo está en el sistema de financiación autonómica, sino en el diseño de su política fiscal".

Además, ha afeado a Cifuentes que, "para suplir esta falta de ingresos", el Gobierno ha recurrido al endeudamiento, elevando la deuda pública hasta los 31.667 millones de euros, a fecha de 31 de marzo de 2017, de los que 4.573 millones se han generado esta Legislatura.

En este punto, Gabilondo ha acusado al Gobierno regional de "populismo", con "un sistema fiscal del que presumen, y que está lejos de ser justo, equitativo, suficiente y eficiente".

En concreto, ha criticado que la sanidad está "infrafinanciada" y ha señalado que Madrid es la segunda Comunidad Autónoma con menos gasto sanitario por habitante, 1.146 euros, y "además, los recursos sanitarios están mal gestionados".

También ha criticado la política educativa del Gobierno regional, singularmente en relación con la educación pública, y ha constatado que el inicio del curso ha puesto en evidencia todos los problemas de gestión.

Por otro lado, ha abogado por dedicar fondos específicos para la acogida de personas refugiadas. En materia territorial, ha abogado por un "pacto local" para resolver la necesidad de un modelo de financiación de los municipios que responda a criterios objetivos, mensurables y transparentes.Además, el portavoz socialista ha advertido de que la pérdida del tejido industrial, los prejuicios con la economía verde y la poca consideración con la rehabilitación de vivienda paralizan la posibilidad de una región más competitiva.