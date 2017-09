MedioAmbiente.- La Junta proyecta en Andújar un centro de interpretación del lince ibérico

22/09/2017 - 13:30

La Junta de Andalucía proyecta en Andújar (Jaén) la creación de un centro de interpretación del lince ibérico en Andújar. Así ha quedado plasmado en el protocolo de colaboración suscrito por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio con la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento iliturgitano cuyo fin último es la conservación de la especie en el Parque Natural Sierra de Andújar.

ANDÚJAR (JAÉN), 22 (EUROPA PRESS)

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha sido el encargado de firmar este protocolo con el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, y el alcalde de la localidad, Francisco Huertas.

A través de este acuerdo, ambas instituciones se comprometen a colaborar en la financiación de estas actividades con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, responsable de la conservación de la especie en función a sus competencias.

La primera de estas acciones se materializará a través de la firma de un convenio específico para la puesta en marcha y funcionamiento de un centro de interpretación del lince ibérico, incluyendo un recinto-cercado de exhibición, en el paraje conocido como Parque Medioambiental Cercado del Ciprés.

Este protocolo persigue el desarrollo de futuras acciones conjuntas para la sensibilización, fundamentalmente, en las tareas de gestión, seguimiento y conservación de la especie y estará vigente hasta diciembre de 2018. Con dichas actividades, se pretende no solo consolidar el desarrollo y la proliferación del lince ibérico en este territorio, si no también la creación y promoción de recursos que garanticen el aprovechamiento turístico sostenible del patrimonio del Parque Natural de la Sierra de Andújar.

El consejero ha subrayado el papel de los parques naturales de las Sierras de Andújar y Cardeña, junto a Doñana, que desde el primer momento en que se decidió actuar para evitar la desaparición del lince ibérico, fueron puntos claves para el desarrollo de la estrategia y áreas reproductivas de máxima importancia.

Asimismo, Fiscal ha señalado que la Sierra de Andújar es una de las zonas emblemáticas en la preservación de este felino, ya que en esos momentos atesoraban la máxima variabilidad genética de la especie, por lo que se capturaron ejemplares para crear el programa de cría en cautividad.

"No me cansaré de repetir que protegiendo al lince ibérico, no solo se salva de la extinción a una especie de enorme valor, sino que se conserva todo un ecosistema y se generan impactos económicos positivos asociados al programa de conservación", ha apuntado.

En este sentido, Fiscal ha recordado que la Consejería lidera en estos momentos el programa europeo Life+ Iberlince, y entre sus objetivos fundamentales se encuentra el de involucrar y dinamizar a los sectores implicados de una u otra forma en el futuro de la especie.

"De ahí nuestro interés por continuar avanzando en las tareas vinculadas a divulgar los valores del lince ibérico y sensibilizar a la población en general a los agricultores, ganaderos, a los cazadores de los territorios, etc.", ha explicado.

Los espacios protegidos de Andújar y Cardeña son las áreas con mayor población de lince ibérico. En esta temporada reproductora, se ha constatado la presencia de al menos 12 hembras con un mínimo de entre 25 y 27 cachorros. Estos datos son aún preliminares a la espera de la finalización del censo de este año. En Andalucía, al menos 36 hembras se han reproducido. Hasta el momento se han controlado 80 nuevos cachorros nacidos en libertad, lo que apunta a una campaña exitosa si se tiene en cuenta que falta todavía por contabilizar casi al 50 por ciento del censo.