Homenaje en Pamplona a Gregorio Angulo y José Roa, dirigentes de PSN y UGT fusilados en 1937

22/09/2017 - 13:54

Decenas de personas han participado este viernes en el cementerio de Pamplona en un homenaje a Gregorio Angulo, fundador del PSN y de la UGT en Navarra, y a José Roa, dirigente de las dos organizaciones.

PAMPLONA, 22 (EUROPA PRESS)

Ambos fueron fusilados en 1937 y permanecieron enterrados en una fosa común en Ibero durante 80 años, hasta que finalmente el pasado mes de junio fueron exhumados y trasladados al cementerio de Pamplona, donde fueron inhumados el uno junto al otro.

El acto ha reunido a dirigentes de UGT y PSN, a numerosos miembros de ambas organizaciones, al director general de Paz y Convivencia del Gobierno de Navarra, Álvaro Baraibar, y al representante de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra, Jokin de Carlos.

El secretario general de UGT de Navarra, Jesús Santos, ha afirmado que "este acto es un homenaje a dos hombres justos, solidarios y comprometidos con el género humano, a dos socialistas y ugetistas que entregaron su vida a la lucha por la emancipación de los trabajadores y que la perdieron a manos de criminales incapaces de tolerar al diferente".

Durante el acto se ha realizado una ofrenda floral. Un violonchelista ha interpretado 'El cant dels ocells' y también se han cantado dos jotas.

Jesús Santos ha destacado que Gregorio Angulo y José Roa "fueron hombres comprometidos con la justicia social, que estuvieron siempre al frente de la reclamación de mejores salarios y menor jornada, preocupados por la salud de los trabajadores". "En el caso de Gregorio, fue partidario además de erradicar malas costumbres como el alcoholismo, tan extendido entre los trabajadores de la época. 'Que se atraquen las puertas de las tabernas y se abran las de las bibliotecas', llegó a escribir", ha recordado Santos.

Por su parte, la secretaria general del PSN, María Chivite, ha explicado que "hoy estamos aquí en una democracia recordando el duro camino de quienes no lo tuvieron tan fácil y sobre todo apelando a no olvidar para no repetir errores del pasado y para alertar de los peligros que conlleva atacar las libertades y la democracia".

María Chivite ha afirmado que "allá donde haya un socialista, allá donde haya un ugetista, clamarán la libertad, la justicia y la igualdad". "Gracias, Gregorio y José, y gracias a los compañeros que durante tantas décadas han construido el socialismo y han sido la voz de causas nobles que muchos quisieron callar", ha indicado.

También ha intervenido en el acto Jesús Gallego, miembro de la Ejecutiva Confederal de UGT, que ha señalado que "estas historias son muy hermosas pero también son muy tristes". "Estos compañeros han pasado 80 años en una fosa y sigo pensando en que, como dice un informe de Naciones Unidas, España es después de Camboya el país que más víctimas tiene en fosas comunes, que siguen sin identificarse y que el Gobierno sigue sin hacer ningún esfuerzo por hacer justicia por estas víctimas", ha afirmado.

Jesús Gallego ha señalado que "hemos conseguido muchas cosas, el hombre está mandando artefactos a los exoplanetas, pero no hemos conseguido que el Gobierno invente ningún instrumento para anular todas las sentencias por las que mataron injustamente a compañeros que fueron asesinados por defender la libertad".

Igualmente, ha dicho que siente "repulsa cuando escucho a algunas personas defender con tanto calor la legalidad vigente y el Estado de Derecho, porque a estos dos compañeros los asesinaron por defender la legalidad vigente y el Estado Derecho, y esas personas que ahora defienden tanto la legalidad vigente son las mismas que tienen la poca vergüenza de decir que los familiares solo buscan los restos de las familias por dinero".

Por último, el secretario general de la agrupación socialista de Pamplona, Eduardo Vall, ha lamentado que han tenido que pasar 80 años para que Gregorio Angulo y José Roa tengan "una sepultura digna". "No hicieron de la patria o de la religión su finalidad política, lucharon desde la razón por ideales mucho más nobles, como son la libertad, la igualdad y la justicia. Lo hicieron por mejorar las condiciones de vida de las personas más desfavorecidas y murieron por ello", ha afirmado.

El acto ha sido conducido por Martín Zabalza, miembro de la Fundación Juan Jose Gorricho, de UGT y del PSN, quien ha dicho que el lugar donde reposan los restos de los dirigentes fusilados será "un lugar de memoria, donde vendremos a reivindicar lo que somos". "Somos socialistas y somos ugetistas. Creemos que nadie tiene que morir por sus ideas y no queremos que nadie nos mate por nuestras ideas. Durante demasiado tiempo en nuestra historia nos han matado por nuestra ideas, en la historia pasada y también en la reciente", ha afirmado.