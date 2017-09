La URJC sigue con profesores sin asignar en varios grados más de dos semanas después del inicio del curso

22/09/2017 - 14:00

Los alumnos afectados reclaman la devolución de las tasas de las horas perdidas

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La Universidad Rey Juan Carlos sigue sin cubrir plazas de profesorado en varios grados de las facultades de Ciencias de la Comunicación y de Ciencias Jurídicas y Sociales más de dos semanas después del inicio del curso y de que el Rectorado adelantara que los profesores serían asignados antes de finalizar esta semana.

Una de las alumnas afectadas por la falta de profesores ha explicado a Europa Press que solo se han iniciado las clases en una de las tres asignaturas sin docente asignado y ha indicado que tiene constancia de que ocurre lo mismo en otros grados de las dos facultades.

Asimismo, la estudiante ha indicado que varias delegaciones de la Facultad de Comunicación están preparando comunicados para criticar la situación. Así lo ha hecho la Delegación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (DFCJS), que han exigido en su escrito que la URJC ofrezca soluciones "lo antes posible" a los retrasos en el inicio de las clases.

"No podemos permitir que habiendo pasado más de dos semanas después del inicio de las clases haya titulaciones cerradas donde los alumnos no puedan ir a clase, además de otras muchas horas muertas ante la ausencia de numerosos docentes", han reprochado.

A su vez, en el comunicado, los alumnos han solicitado la "devolución inmediata" de las tasas académicas correspondientes a las horas de docencia no impartidas. "Entendemos que como usuarios nos corresponde esa devolución al no haberse prestado el servicio", han concluido.

EL RECTORADO EXPLICÓ LA SITUACIÓN CON UN COMUNICADO

Por su parte, el Vicerrectorado de Profesorado y Coordinación también emitió un comunicado, que envió a toda la comunidad universitaria este jueves, para explicar la situación a los alumnos y lamentar las molestias causadas.

En el texto, indican que los retrasos en el inicio de las clases se deben a que en la convocatoria de profesorado de este año se han doblado las plazas de profesorado especializado, que se asignan mediante un "complejo proceso administrativo" que se inició en junio y en el que se han evaluado 3.000 solicitudes.

A su vez, han asegurado que las clases no impartidas se recuperarán en el transcurso del cuatrimestre e informan de que ya se han resuelto el 97 por ciento de las convocatorias con la asignación de 300 nuevos profesores asociados.

La alumna afectada ha confirmado a Europa Press que no ha recibido ningún comunicado oficial en su correo de la universidad y que ha conocido los plazos de asignación de profesores porque se puso en contacto personalmente con la decana de su facultad. "No hemos recibido ningún correo. Oficialmente no hemos recibido nada, solo el cartel", ha indicado.