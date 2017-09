Plaza España abre sus puertas a 'Rehabitar Madrid', una apuesta por la rehabilitación como "presente y futuro"

22/09/2017 - 14:05

La edición de Rehabitar Madrid 2017, Espacio para la Reforma y Rehabilitación de tu Vivienda, que organiza Ifema junto con el Ayuntamiento de Madrid, ha sido inaugurada este viernes por la alcaldesa la capital, Manuela Carmena, para quien la rehabilitación es "presente y futuro" de la capital.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Acompañada por el director general de Ifema, Eduardo López Puertas, así como por el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, y las concejalas-presidentas de Moncloa, Montserrat Galcerán, y Carabanchel, Esther Gómez, la regidora ha destacado que se trata de una feria "trascendental".

"Hay muchas casas que no tienen ascensor. Cuando era pequeña, en las casas, como había que subir andando, solían colocar unos banquitos a mitad de la escalera", ha rememorado Carmena, quien ha destacado la importancia de rehabilitar para, por ejemplo, colocar ascensores en aquellas viviendas que no cuenten con uno.

Para Carmena, "una buena rehabilitación energética hace que se pague la luz al precio que se tiene que pagar, y que nos ayude la tecnología".

Por ello, la alcaldesa de Madrid apuesta por "combinar lo antiguo con lo nuevo" ya que "hay edificios donde las personas que viven quieren seguir viviendo ahí". "Quieren seguir estando allí, pero necesitan estar en mejores condiciones. Eso es rehabilitar Madrid y por ello estamos aquí", ha expresado a continuación.

Por su parte, López Puertas ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento para celebrar esta Feria en la Plaza de España cuando normalmente se celebra en Ifema. El objetivo es "mostrar a los ciudadanos los beneficios de la reforma, aplicando criterios de confort".

En la misma línea se ha expresado José Manuel Calvo, quien ha destacado las ventajas de la rehabilitación. Por una parte, permite mejorar la accesibilidad de las viviendas. "En Madrid hay aún muchos barrios donde los edificios no tienen ascensor y hay personas mayores o con discapacidad que no pueden salir a la calle", ha precisado.

Además, ha puesto en valor la mejora del confort que supone la rehabilitación de una vivienda, " no solo para mejorar la calidad de vida, sino para reducir facturas y emisiones de CO2".

Asimismo, reformar contribuye al "reequilibrio territorial", ya que la rehabilitación "bien entendida y orientada" contribuye a solventar esa brecha social y territorial.

Por último, es beneficiosa también para el empleo, puesto que una rehabilitación genera un 50 por ciento más de trabajo que una obra nueva, "y es un trabajo de obra de mayor calidad, que permite apostar por la innovación y el desarrollo".

90 EMPRESAS EN REHABITAR MADRID

Las 90 empresas participantes en la primera edición de Rehabilitar Madrid 2017, Espacio para la Reforma y Rehabilitación de tu Vivienda mostrarán al público novedosas soluciones, para la reforma del hogar.

Entre ellas, destacan las griferías innovadoras que incorporan las tecnologías más avanzadas para contribuir al ahorro de agua y energía sin renunciar a un diseño actual, con el sistema ColdStart, que restringe la apertura del grifo iniciando siempre con agua fría y pasando gradualmente a agua caliente a medida que se aumenta el caudal.

Este sistema permite minimizar el consumo de agua y energía ya que se evita que la caldera se encienda inintencionadamente. La empresa presenta también sus cisternas que permiten usar sólo la mitad de su capacidad y no gastar agua innecesariamente. Roca también presenta un inodoro y bidé en un solo producto, un concepto innovador, con tecnología de última generación para garantizar una higiene personal cómoda y completa, auto limpiable, y de muy fácil instalación y mantenimiento.

Por su parte, Geberit es el primer fabricante en ofrecer un sistema que elimina los olores directamente desde la taza del inodoro. Las cisternas empotradas de esta marca incorporan un sistema mediante un filtro de carbón activo en el interior del pulsador, elimina los olores allí donde se originan, en el interior del inodoro, filtra el aire y lo devuelve al baño limpio y sin olores a través del pulsador.

Dentro de la vivienda, el aislamiento resulta fundamental. En este sentido, la Rotura de Puente Térmico es la mejor solución aislante. Romper la transmisión de temperatura entre exterior e interior es la clave de las ventanas Itesal. Se llama puente térmico cuando la temperatura es capaz de encontrar una zona del material sobre el que incide y por el que se transmite con mayor facilidad, bien sea por su espesor inferior o por su conductividad natural.

En las ventanas de vidrio con un buen sistema aislante y con marco metálico de aluminio, se produce este fenómeno, por ser el aluminio muy buen conductor tanto de frío como de calor, dándose este "puente" de unión de la cara exterior e interior de la ventana, intentando igualarse ambas mediante el material más conductor.

La iluminación ocupa también un lugar destacado en la vivienda. El sistema de iluminación conectada para el hogar Philips Hue será eje central en la exposición de soluciones de Philips Lighting, patrocinador de la feria. Este sistema permite controlar la iluminación a través de un smartphone, tablet o mediante control de voz, integrando hasta 50 puntos de luz. El sistema cuenta con más de 600 aplicaciones compatibles desarrolladas por terceros.

En ascensores destaca Thyssenkrupp, que presenta soluciones para edificios de nueva construcción, edificios sin ascensor y modernización en edificios con ascensor, mejorando así la calidad de vida.

Por otro lado, el 'Do It Yourself' (DIY) o 'hazlo tú mismo' se va imponiendo en diversos ámbitos, que van desde la confección de ropa y complementos a la decoración e incluso la reparación del hogar. Tanto es así que los españoles gastan en estas tareas una media cercana a los 57 euros al año, según los datos de la Asociación Nacional de Distribuidores Cerámica y Materiales de Construcción, ANDIMAC.

Finalmente, Rehabilita&Confort es una solución energética integral de Gas Natural Fenosa dirigida a las comunidades de vecinos con sala de calderas centralizada. Se trata de un servicio que actúa sobre dos elementos clave en la eficiencia energética de los edificios: el aislamiento térmico y la gestión de la sala de calderas.