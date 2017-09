Bódalo, con "más fuerza que nunca para seguir luchando pacíficamente", retoma su actividad en la vendimia manchega

22/09/2017 - 14:14

El que fuera responsable provincial del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y concejal de Jaén en Común (JeC) en el Ayuntamiento de Jaén, Andrés Bódalo, ha asegurado que sale de la cárcel "con más fuerza que nunca" para "seguir luchando, como siempre pacíficamente", por los derechos y libertades que hagan posible "una tierra de futuro y progreso".

JAÉN, 22 (EUROPA PRESS)

De hecho, junto al diputado de Unidos Podemos por Jaén, Diego Cañamero, y el secretario general del SAT, Óscar Reina, tiene previsto trasladarse este fin de semana a Castilla-La Mancha para acompañar y asesorar a trabajadores de la vendimia, entre los que hay muchos de la provincia jiennense, entre los que ha aludido a "no menos de 3.000" de su localidad natal, Jódar.

Así lo ha indicado este viernes en rueda de prensa después de que el pasado 18 de septiembre comenzarse a disfrutar del tercer grado penitenciario o lo que permitirá tener que ir a prisión solo para dormir de lunes a jueves, mientras que el resto del día podrá disfrutar de su vida en libertad.

Junto a Cañamero, Reina y otros responsables del sindicato llegados de distintos puntos de Andalucía para expresarle su solidaridad, ha explicado que la experiencia de estos 538 días en la cárcel ha sido "durísima", a pesar de lo cual ha afirmado que "merece la pena" una trayectoria de acción sindical como la suya para reivindicar derechos y libertades para quienes peor lo pasan.

"He salido con más fuerza que nunca para seguir luchando, como siempre lo he hecho, pacíficamente, por una tierra de futuro y progreso", ha asegurado no sin añadir que "el riesgo se sabía" y no ha sido el primero ni el último en entrar en prisión por esa "lucha en la calle". Ha incidido, eso sí, en que "nunca" ha habido gestos violentos en las movilizaciones del SAT, convencidos de que "con la violencia no se resuelve nada" y "sólo trae más violencia".

Tras dos décadas de actividad sindical, Bódalo ha considerado que los gobiernos les "tienen que dar la razón", punto en el que se ha preguntado "dónde hemos llegado y qué futuro tenemos" en una provincia cada vez más despoblada y con miles de jóvenes teniendo que emigrar para buscarse la vida.

Al respecto, ha destacado que su objetivo fundamental es que puedan regresar y, junto sus vecinos, puedan ver "una Andalucía de progreso, de libertad y justicia". "Jaén no puede morir de la manera en que la están dejando morir", ha apostillado.

En la misma línea se ha pronunciado Cañamero, quien ha subrayado que, "ante las injusticias, hay que actuar" en la medida que se pueda y no queda "más que arrimar el hombro" por el futuro, no sólo de desempleados y jornaleros, sino de todos los sectores en Jaén y Andalucía porque "el problema es generalizado", aunque "se agudiza" en la provincia jiennense.

De este modo, junto a las movilizaciones, ha aludido a su labor como diputado para llevar al Congreso iniciativas en ese sentido, como la solicitud de la eliminación de peonadas para acceder al subsidio agrario, que volverán a plantear próximamente.

PETICIÓN DE LIBERTAD PLENA

Por su parte, secretario general del SAT ha resaltado que Bódalo ejemplifica "la defensa de los derechos y libertades" y van a continuar esa labor al lado de quienes "sufren la explotación, la miseria y la negación de libertades de un estado como el Español, que para nada es garante de las libertades".

"Si de algo es culpable, es de estar con los de abajo, de los que algunos sólo se acuerdan cada cuatro años", ha dicho para precisar que "estará realizando su trabajo en el Sindicato Andaluz de Trabajadores". Además, ha reclamado "la libertad plena", algo que también ha pedido Cañamero, quien ha agregado que seguirán trabajando por conseguir el indulto.