Cajasol.- Los dibujos de Carlos Sáenz de Tejada traen la moda del París de los años 30 a la Fundación Cajasol

22/09/2017 - 14:11

Esta muestra presenta una parte desconocida de este artista que supo hacer la simbiosis entre elementos visuales futuristas y expresionistas

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y la presidenta de la Fundación Colección ABC, Soledad Luca de Tena, han inaugurado este viernes la exposición 'La elegancia del dibujo. Crónica de París. Carlos Sáenz de Tejada', acompañados por la comisaria y directora del Museo ABC de Madrid, Inmaculada Corcho.

Se trata de una muestra que presenta, por primera vez en Sevilla, una parte, hasta ahora desconocida, de la obra del artista Carlos Sáenz de Tejada (Tánger, 1897 - Madrid, 1958). Hasta el próximo 22 de octubre se podrá visitar y admirar esta selección de los dibujos de moda que Carlos Sáenz de Tejada realizó en París durante los años 30, una auténtica crónica gráfica donde descubrir al pintor como uno de los grandes artistas de vanguardia de la época.

'La Elegancia del dibujo. Crónica de París' reúne los dibujos sobre moda que, durante casi una década, realizó desde la capital del Sena. Unos dibujos que asumen el lenguaje de la modernidad de los años veinte y desprende un estilo sofisticado que tuvo cabida en las grandes revistas internacionales de la época. En la exposición de la Fundación Cajasol podrán contemplarse los dibujos más representativos que custodia el Museo ABC.

Durante su intervención, Antonio Pulido ha explicado que durante este mes que permanecerá abierta la muestra, aquellas personas que la visiten podrán disfrutar del "París del surrealismo de Dalí y de Breton, pero también del París de la revolución en el mundo de la moda, las nuevas tendencias, el vanguardismo y la sofisticación", toda vez que ha añadido que 'La elegancia del dibujo. Crónica de París', "nos va a desvelar no solo un recorrido estético por las tendencias de la moda de esta época, sino también un reflejo del nuevo papel de la mujer en aquellos tiempos".

Además, ha destacado que a través de estos dibujos "se puede comprobar cómo las modas y el estilismo de esa época no difiere tanto del actual". Por último, el presidente de la Fundación Cajasol ha reiterado el compromiso de la entidad con la protección y el fomento de la cultura y el arte.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Colección ABC, Soledad Luca de Tena, ha querido agradecer a la Fundación Cajasol por acoger una de sus exposiciones "estrella". Esta muestra, tal y como ha explicado, ya se presentó en Madrid, como primera exposición temporal del museo, y posteriormente viajó al Museo de Balenciaga en Getaria (Gipuzkoa), y a Palma de Mallorca, cosechando un enorme éxito en cada uno de estos lugares.

Soledad Luca de Tena ha explicado que "todo lo que tiene que ver con la Fundación Colección ABC, con ABC y con 'Blanco y Negro', nace en Sevilla, lugar de nacimiento de Torcuato Luca de Tena, donde se llenó de inquietudes periodísticas, culturales y vanguardistas; y fue ahí cuando se trasladó a Madrid pero sin dejar de lado su condición de sevillano. En 1891 Torcuato decide fundar una revista ilustrada y la Fundación Colección ABC posee todas las ilustraciones desde 1891 hasta nuestros días, todos los originales que se publican primero en 'Blanco y Negro', y después en ABC". "El mérito ha sido conservar y, posteriormente, a través de la Fundación divulgar todas las colecciones", ha precisado la presidenta.

Por último, la comisaria, Inmaculada Corcho, ha confesado que fue todo un descubrimiento cuando se expuso por primera vez, en Madrid, todo este repertorio de dibujos de moda, con una temática tan clásica y, a la vez, tan contemporánea como es la ilustración periodística. Se trata de una selección de 127 piezas de los más de 900 dibujos que se conservan en la colección de ABC, que Carlos Sáenz de Tejada dedicó a la moda.

Corcho ha explicado que lo que se ha querido reflejar es "un recorrido de aquellos años que vivió Sáenz de Tejada en París y en los que fue testigo directo, probablemente uno de los más privilegiados, a la hora de retratar y sacar a la luz, no tanto los modelos que en aquella época estaban creando los diseñadores y modistos, como reflejar toda una sociedad, todo un cambio de época, de estilo de vida para la mujer, de estilo de ilustración y, sobre todo, es todo un pionero del periodismo gráfico de moda que no ha dejado de existir y que no ha dejado de gustar", ha puntualizado.

La exposición estará abierta en la Sala Murillo de Fundación Cajasl hasta el 22 de octubre en horario de lunes a sábados, de 11,00 a 21,00 horas, domingos y festivos de 11,00 a 18,00 horas. Las visitas guiadas y talleres se realizarán previa reserva a través del 955 18 38 30 o reservas@monto.es.