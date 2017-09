PSOE llama a "no tragar" con "más retrasos" en el AVE y demanda al Gobierno más inversión en los PGE de 2018

22/09/2017 - 14:30

El PSOE de Almería ha llamado este viernes a los ciudadanos de la provincia a "no tragar más retrasos" en la ejecución de la Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería y ha demandado al Gobierno que incremente la inversión prevista en los presupuestos generales de estado (PGE) para 2018 para esta infraestructura.

ALMERÍA, 22 (EUROPA PRESS)

Tras mantener un encuentro con los representantes de la 'Mesa del Ferrocarril', el secretario general de los socialistas almerienses, José Luis Sánchez Teruel, ha trasladado el apoyo institucional a "las justas reivindicaciones de este colectivo" que cuenta ya con más de un año de vida y aglutina a más de 100 asociaciones y organismos.

"El PSOE no se resigna a aceptar lo que el Gobierno de España ha puesto encima de la mesa", ha indicado Sánchez Teruel, que ha remarcado que Almería "no puede ser la única provincia en la que se diseñe una única vía y que se quede sin AVE con Granada y con el resto de Andalucía".

Al hilo de esto, ha reivindicado un tren para Almería "como lo quieren y tienen en el resto de territorios del Corredor Mediterráneo: con doble vía y que esté conectado con Andalucía" al tiempo que ha anunciado que el PSOE "no va renunciar a ello pese a que el Gobierno del PP quiera imponer un tren raquítico y pese a que en los PGE puedan venir partidas importante".

"Luego no se ejecutan tal y como viene pasando desde que Mariano Rajoy llegó a La Moncloa", ha señalado el líder del PSOE en Almería, quien ha hecho alusión a que, en 2016, "de los 180 millones presupuestados por el Ministerio de Fomento para Almería tan sólo se gastaron 18 millones.

Para Sánchez Teruel, la provincia "no puede tragar más retrasos" ya que se cumplen "1.861 días sin obras del AVE y me temo que el PP va a mantener a Almeria 2.000 días sin alta velocidad y eso la provincia no se lo puede tragar", ha concluido.

Por su parte, el portavoz de la Mesa del Ferrocarril, José Carlos Tejada, ha agradecido a los socialistas su apoyo y ha mostrado la preocupación de este colectivo ante los presupuestos "raquíticos" que ha previsto el Gobierno para las comunicaciones ferroviarias almerienses. La Mesa va a llevar a cabo una campaña en la que exige la inversión, en 2018, de 78 millones para la línea convencional y otros 400 millones para las obras del AVE.