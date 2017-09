Cifuentes responde conjuntamente al "tripartito de la oposición" porque "funcionan en bloque y bloqueando"

22/09/2017 - 14:45

Confronta los "datos catastrofistas" de la oposición con otros "positivos" sobre su gestión de Gobierno

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha cambiado este año el formato del Debate sobre el Estado de la Región respondiendo a la vez a los portavoces del PSOE, Podemos y Ciudadanos (Cs) en vez de atenderles individualmente, porque considera que el "tripartito de la oposición en la mayoría de las veces funcionan como un bloque o como un elemento de bloqueo".

"Les respondo conjuntamente porque casi todo el año actúan conjuntamente. Nos dejan en soledad parlamentaria, pero lo asumimos porque así lo han querido los madrileños. Ustedes no tienen un programa común pero se entienden entre sí estupendamente bien. Han presentado cinco Proposiciones de Ley conjuntamente, sin entrar en enmiendas a la autoridad, proposiciones no de ley, etcétera. Y ustedes las toman en absoluto amor y compañía, en una relación envidiable que no se da en el interior de los partidos", ha argumentado.

A continuación, Cifuentes ha manifestado su "inmenso honor y la suerte de poder ser la presidenta del Gobierno". "Nada de lo que digan va a hacer que me avergüence de mi trayectoria de servicio público intachable, pese a que les moleste, pese a que llevan dos años intentar hacer mella de mi trayectoria sin conseguirlo. No van a conseguir ni con insidias, descalificaciones ni medias verdades no van a poder enturbiar ni mi trayectoria ni la persona que yo soy. Lo que es más importante, no van a conseguir que me desvíe ni un sólo milímetro de mi objetivo de gobernar con honradez, dedicación, sin descanso y sientiéndome afortunada. Así voy a seguir toda la legislatura", ha sentenciado.

La titular del Gobierno regional ha dicho, frente a las críticas de la oposición, que ella "no hace márketing ni gobiernan de manera superficial". "Quizá no significa nada que vayamos a ampliar el metro, una conexión entre Sol y Gran Vía, que vayamos a tomar medidas para aumentar el empleo y ayudar a los autónomos. Pero para los madrileños significa mucho. Vamos a continuar nosotros a lo nuestro, trabajando para los madrileños. En mi gobierno las actividades, políticas y actuaciones van de la mano", ha subrayado.

"COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA TOTAL"

La presidenta autonómica ha continuado su turno de réplica a los portavoces de la oposición criticando que el "tripartito se aferre a los casos de corrupción, todos de épocas anteriores". "En mi acción de gobierno no ha habido un solo caso. Este gobierno está libre de corrupción pero no hay un solo caso porque nosotros combatimos la corrupción, no sólo con hechos, sino con medidas de regeneración democrática", ha añadido.

En este punto, Cifuentes ha hablado del código ético firmado por los diputados de su partido y que la Comunidad de Madrid es "la más transparente" de España. "Y vamos a seguir en esa línea, con transparencia en la contratación. Mientras, los contratos menores se han disparado un 19 por ciento en el Ayuntamiento. Ningún gobierno ha mostrado tanta determinación para luchar por una Administración que nosotros, que llevamos la tolerancia cero contra la corrupción, con contundencia y rapidez", ha apuntado.

Además, la líder del PP madrileño se ha jactado de que la Comunidad "ha entregado todos los documentos de Arpegio" a la Justicia, con la que "han colaborado de manera rotunda". "Recibimos ocho requerimientos judiciales, pero hemos hecho en total 18 entregas de documentación. En total, 43.200 archivos informáticos, 250.000 folios de información. Transparencia absoluta y colaboración con la Justicia total", ha reiterado.

"BOCHORNO" POR LA POSICIÓN DE PODEMOS SOBRE CATALUÑA

Además, la dirigente regional ha recordado que los concejales de Ahora Madrid Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato no hayan dimitido "pese a que están imputado por delitos muy graves, entre ellos el de malversación de fondos públicos, uno de los delitos de corrupción por antonomasia".

"Lo visten de la manera que quieran, pero no sólo les piden que dimitan sino que incumplen su código ético, que desapareció de su web y luego apareció misteriosamente. Ya están tardando en dimitir. Es una situación bochornosa. Es algo que avergonzaría a cualquier equipo de Gobierno normal", ha manifestado.

Además de ello, la titular del Ejecutivo regional ha reprochado a Podemos que participara en la concentración "de radicales" el miércoles en la Puerta del Sol, mientras ella estaba preparando su discurso del Debate, "defendiendo a quien quiere dar un golpe de Estado en Cataluña, sumándose y sacando pecho a las tesis totalitarias aquellos que dicen que los detenidos lo eran por motivos políticos".

"En España no hay presos políticos, los hay en Venezuela, más de 600. En España impera la Ley, el Estado de Derecho aunque ustedes no les gusta. Las detenciones se producen por requerimientos judiciales, siempre obedeciendo los mandatos judiciales. Los madrileños sienten bochorno de esas afirmaciones de Podemos", ha agregado.

Y aunque Cifuentes ha reconocido que en su partido ha habido personas que "han deshonrado sus siglas, se han corrompido y se han aprovechado de su militancia para cometer delitos", la Justicia y la Política "han actuado contra ellos".

Pero a continuación ha asegurado que no hay corrupción mayor que el de Podemos en este momento "apoyando la vulneración de la legalidad que se nos exige a todos los ciudadanos"."Tendrán que dar muchas explicaciones a los madrileños. Creo que los madrileños les pasarán factura por este comportamiento inexplicable e incomprensible e inconcebible", ha aventurado.

Por otro lado, la presidenta autonómica ve "sorprendente" que el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, hable de casos de corrupción del PP cuando el caso de los EREs de Andalucía es "el mayor caso de corrupción que ha habido hasta la fecha en España". "Tienen 22 altos cargos en el banquillo de los acusados, cientos de imputados y millones de euros estafados a los parados. Es el partido que tiene más de 600 imputados en Andalucía. No nos pueden dar lecciones de corrupción ni de lucha contra la corrupción cuando gobernamos con absoluta honradez", le ha espetado.

"Donde gobiernan hay más paro, como Andalucía. En la capital han conseguido que desde hace un año se genere menos empleo en que en el conjunto de la región. El efecto Podemos están destruyendo empleo y esto no me produce ninguna satisfacción porque para nosotros la ciudad no vaya lo bien que debiera es perjudicial porque perjudica a los cifras globales en toda la región. Si las cifras fueran como antes, potentes y mucho más positivas, las cifras totales de la Comunidad mejorarían. Estamos deseando que su gobierno se pongan las pilas y dejen de hacer políticas sectarias paralizando las inversiones", ha dicho Cifuentes a los portavoces de Podemos y PSOE en la Asamblea.