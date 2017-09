Iniciarte retoma las exposiciones de jóvenes artistas con Javier Artero y 'Loops at a spool' en Santa Inés

22/09/2017 - 15:03

Enlaces relacionados El ciclo Iniciarte promueve más de 600 obras contemporáneas de 70 jóvenes artistas desde 2013 (11/08)

La propuesta del creador estará visitable hasta el 19 de noviembre

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

El 22 de septiembre comienza el curso para el programa Iniciarte, con el que la Consejería de Cultura busca incentivar y difundir el arte visual joven en nuestra comunidad. Este día abre la exposición del artista Javier Artero titulada 'Loops at a spool. Acto de continuación', que propone maridar la obra y el espacio que la acoge. La muestra se acompaña del correspondiente catálogo, que incluye un artículo de Deborah Keller bajo el epígrafe de Paseo por paisajes 'indecibles'.

La presentación de la actividad este viernes ha contado con el delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte, José Manuel Girela, quien ha declarado que "es del interés de la Junta de Andalucía ayudar a los jóvenes creadores andaluces para ofrecerles una oportunidad de visibilidad a sus obras, como en esta ocasión, cuando la propuesta es difícil de ver en galerías de arte privadas por su innovador concepto y arriesgada factura formal, que la alejan de los circuitos comerciales".

Con 'Loops at a spool. Acto de continuación' Javier Artero lleva a cabo un ejercicio de resistencia donde la instalación evidencia un claro distanciamiento de los tiempos de visionado o consumo habituales de lo paracinemático: se desarrolla en función del horario de la sala expositiva (en intervalos de 3 horas), por lo que propone una consideración de la unión entre obra y espacio como entidad autónoma indivisible.

Como el propio título adelanta, la condición palíndroma resulta una constante en el plano técnico y en el conceptual, pues la narración oscila y se repite indefinidamente en una bobina como bucles (loops at a spool). Por lo tanto se plantea la representación poética de un acto ceremonial que, sin embargo, no cumple una función inaugural o de clausura, sino que se contempla como estadio intermedio, entendiendo la "aparente" ausencia de acontecimientos como un acontecimiento en sí mismo.

Finalmente, la experiencia de duración que le confiere al espacio el movimiento cíclico de iluminación y oscurecimiento que tiene lugar en la sala, así como la solemnidad del sutil sonido compuesto a partir de ensayos orquestales, suponen una invitación a la reflexión en diversos estratos, de lo sociopolítico a lo metaartístico.

Como es costumbre, el ciclo lleva aparejado talleres infantiles y una visita guiada por el autor que tendrá lugar el sábado 28 de octubre, 12,00 horas.

JAVIER ARTERO

Melilla, 1989, Artero es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Málaga (2012). Entre sus proyectos destaca Never odd or even (2016), El Periplo (2015), o La disección lúcida (2013), y ha expuesto en el CAAC de Sevilla, en la Colección del Museo Ruso de Málaga, en University of St. Gallen (Suiza), en Vienna University of Economics and Business (Austria), en Museo Es Baluard de Palma de Mallorca, en la Fundación Valentín de Madariaga (Sevilla), en la Galería Isabel Hurley (Málaga), en Elbutrón (Sevilla) o en LOOP Barcelona.

Ha recibido las becas DKV/ES BALUARD a la creación de una obra videográfica, Art@Tell Third Edition, ART 35 Fundación Banco Sabadell o Beca ARP de la UMA. Su obra se encuentra en las colecciones de DKV Seguros, Museo Es Baluard, Fundación Banco Sabadell y UMA entre otras.