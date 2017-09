Se inaugura en Fundación Tres Culturas la exposición 'Photo Plus', la convivencia hecha imagen

22/09/2017 - 15:29

La Fundación Tres Culturas ha inaugurado la exposición 'Photo Plus', una muestra colectiva de fotografías y vídeos que refleja la convivencia de sus autores con un grupo de más de 50 jóvenes de once países de la zona euromediterránea, reunidos en Sevilla en el marco del proyecto PLUS (Politicians Listenting to Us), una iniciativa enmarcada en el perteneciente al programa europeo Erasmus+, acción clave 3, que se desarrolló del 17 al 24 de julio del pasado año 2016.

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

Durante estos días, según un comunicado, Guillermo López, Inmaculada Moreno, Juan Carlos Grande, María Periánez y Marta Cortés, seleccionados tras una convocatoria abierta, siguieron los pasos de los participantes en este proyecto, recogiendo con sus cámaras los instantes más interesantes de esta propuesta (como la visita al Parlamento de Andalucía o al Palacio de San Telmo, encuentros con autoridades, conferencias, talleres, etcétera), pero también siendo testigos de las relaciones que se establecían entre ellos, de una convivencia que trascendía fronteras y quedaba para siempre capturada en las imágenes que ahora componen la exposición 'Photo Plus'.

A esta exposición se une una selección de las fotos que Dvir Lahar, participante del grupo de Israel, hizo sobre la ciudad de Sevilla en su tiempo libre, así como de sus compañeros, ofreciendo imágenes de una gran belleza y contemporaneidad sobre una ciudad que visitaba por primera vez.

Esta muestra, que permanecerá en Tres Culturas hasta el 17 de octubre, fue inaugurada este jueves por el director de la Fundación, José Manuel Cervera, y el director del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), Francisco Pizarro, en un acto que coincidió además con el Día Internacional de la Paz y tras una jornada de trabajo dedicada al programa Erasmus+ Juventud.

MÁS SOBRE PLUS

El Proyecto PLUS (Politicians Listening to Us), reunió a jóvenes procedentes de Bélgica, Egipto, España, Francia, Israel, Italia, Marruecos, Palestina, Portugal, Túnez y Turquía para trabajar la temática de la economía social y poder compartir sus impresiones con responsables políticos.

Durante la semana de convivencia, que se desarrolló del 17 al 24 de julio con el inglés como idioma de trabajo, los participantes expusieron las actividades que habían ido realizando en el desarrollo de los primeros meses del proyecto en sus lugares de residencia y debatieron sobre temas propuestos para alcanzar de manera conjunta un documento de conclusiones consensuadas entre todos.

Los jóvenes realizaron visitas a instituciones de carácter político, como el Ayuntamiento de Sevilla, el Parlamento de Andalucía o la sede del Gobierno Andaluz. Por otra parte, la Fundación Tres Culturas también recibió visitas tanto de índole política, como la del alcalde de Jun (Granada); como de carácter empresarial, entre las que cabe redordar la de la Confederación Española de la Economía Social (Cepes) y la empresa andaluza Inés Rosales, ganadora del premio Le Cog D'Or 2015. El programa se completó con una serie de actividades de tipo lúdico y cultural, como un juego de pistas en el casco histórico de la ciudad y la visita al Real Alcázar de Sevilla.

Además de la financiación por parte de los fondos europeos, el proyecto también contó con la colaboración del Ministerio Encargado de los Marroquíes Residentes en el Extranjero y Asuntos de la Migración, así como de la Junta de Andalucía y de la propia Fundación Tres Culturas.