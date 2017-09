García-Page rechaza a aquellas instituciones que trabajan de "manera obscena" en contra de la Constitución

22/09/2017 - 15:51

El presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en referencia al referéndum del 1 de octubre en Cataluña, ha mostrado su rechazo hacia aquellas instituciones "que tienen su única legitimidad" en la Constitución Española y que trabajan "de una forma obscena en contra" de esta norma.

ALBACETE, 22 (EUROPA PRESS)

García-Page se ha manifestado de este modo durante la inauguración de la Escuela de Estudios Profesionales en Albacete, acompañado por el secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades del Ministerio de Educación, Marcial Marín.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha manifestado que cuando existe un Parlamento y un Gobierno "que tienen su único origen en una norma de la que reniegan, es para estar preocupados", aunque ha llamado a la "serenidad" de cara a la fecha del referéndum.

Ha indicado el presidente regional que "hay gente en España a la que le está faltando de manera grave y evidente el sentido común", defendiendo que "mal que les pese a algunos, todos tenemos la misma condición", respetando siempre, ha puntualizado, "la diversidad".

"Si hay alguien que en España quiere ponerle precio a los sentimientos, tengo que decir que no me parece buen sentimiento pareciendo que una parte siente más que otra, no me parece buen sistema, no lo comparto. Todos sentimos", ha expresado García-Page.

Por todo ello, se ha dirigido al secretario de Estado de Educación para expresarle todo su apoyo, al tiempo que lo ha extendido al sistema judicial, a la Guardia Civil y a la Policía, de cara al próximo 1 de octubre.