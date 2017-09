La Diputación concurre a la tercera convocatoria del Edusi con sus siete proyectos territoriales y "optimismo"

22/09/2017 - 15:57

La Diputación de Sevilla ha concurrido a la tercera convocatoria de subvenciones para estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), financiada con cargo al programa operativo 2014-2020 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), apostando de nuevo por las siete propuestas o proyectos territoriales promovidos de cara a la segunda convocatoria, resuelta el pasado mes de mayo sin ayudas para tales iniciativas.

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

Estas siete propuestas o proyectos territoriales están liderados por municipios o aglomeraciones urbanas con más de 20.000 habitantes a los que acompañan localidades limítrofes de menor población. Las propuestas, ceñidas según la Diputación a los criterios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, no cosecharon subvenciones en la segunda convocatoria y aglutinan a un total de 36 municipios, frente a los 42 que se encuadraban en los cuatro proyectos promovidos inicialmente por la institución provincial para la primera convocatoria.

Dado el caso, el presidente de la Diputación provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, ha reclamado que el Ministerio "sea sensible" y no vuelva a repetir el "agravio" cometido en la resolución de la segunda convocatoria. Y es que entonces, "después de tener que fragmentar el Aljarafe para optar a esos fondos, con el perjuicio que supone para una planificación metropolitana integrada en servicios y en inversiones, la provincia de Sevilla no recibió ni un solo euro para las Áreas Urbanas Funcionales, o lo que es lo mismo, para los municipios menores de 20.000 habitantes".

En cualquier caso, los municipios que encabezan las siete propuestas territoriales de la Diputación son de un lado Bormujos, San Juan de Aznalfarache, Camas y Coria del Río a cuenta de la mencionada fragmentación, y los tres proyectos originarios de la propuesta de la primera convocatoria, que son los de Lebrija y Morón de la Frontera y la conurbación formada por Benacazón y Sánlucar La Mayor.

Junto a estas localidades de más de 20.000 habitantes figuran Castilleja de la Cuesta, Espartinas, Gines, Gelves, Castilleja de Guzmán, Santiponce, Valencina de la Concepción, Almensilla, Palomares del Río, La Puebla del Río, Arahal, Coripe, Marchena, Montellano, Paradas, Pruna, La Puebla de Cazalla, Las Cabezas de San Juan, El Cuervo de Sevilla, Albaida del Aljarafe, Azanálcázar, Aznalcóllar, Bollullos de la Mitación, Castilleja del Campo, Gerena, Huévar del Aljarafe, Olivares y Pilas.

El presidente de la Diputación se muestra "optimista" ante este nuevo reparto por la calidad de los proyectos presentados, "en ningún momento puesta en tela de juicio", aunque, al mismo tiempo lamenta que los criterios de valoración de las estrategias "sean los mismos para los grandes municipios que para las áreas funcionales, cuando las características de unos y otras no son equiparables". "Prueba de ello es que sólo ocho de los 123 proyectos aprobados entre la primera y la segunda convocatoria son áreas unidades funcionales conformados por varios municipios frente, a los 115 proyectos aprobados para municipios mayores de 20.000 habitantes que se presentaron a la convocatoria de forma individual".

"Esperamos que a la tercera sea la vencida y que se haga realidad que los municipios menores de 20.000 habitantes puedan acceder a estos fondos a través de las áreas urbanas funcionales. En este sentido, confiamos en que no vuelva a ocurrir lo sucedido en las anteriores convocatorias, en las que el número de proyectos de áreas urbanas funcionales aprobados ha sido claramente insignificante".