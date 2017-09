Fujitsu Ten España refuerza su apuesta por la automoción y las TIC al formar parte del grupo Denso

22/09/2017 - 15:59

MÁLAGA, 22 (EUROPA PRESS)

Fujitsu Ten España, que conmemora su 40 aniversario, da un nuevo paso y espera reforzar y consolidar la posición en el mercado de la automoción y la Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), después de que este octubre Fujitsu Ten pase a formar parte del grupo Denso.

Así lo han afirmado durante en el acto de conmemoración del 40 aniversario de la fábrica de Málaga en el que han participado la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el vicepresidente senior y CEO del Fujitsu Limited, Nobuhiko Sasaki; el presidente de Fujitsu Ten Limited, Akira Yamanaka; el presidente de Fujitsu Ten España, Tadao Kawasaki y el asesor de Fujitsu Ten España Fernando Pérez Espinosa.

Durante el acto Akira Yamanaka ha anunciado que el próximo mes Fujitsu Ten pasará a formar parte del grupo Denso, gigante global de la industria de la automoción, mediante un cambio en la estructura de su capital y ha añadido que "como un hito en nuestra historia, creo que nuestro negocio de Vehicle ICT se verá más desarrollado y fortalecido".

Asimismo, apuestan por que Fujitsu Ten España siga creciendo en Europa y que, "teniendo la seguridad de los empleados como base, espero que ésta contribuya al desarrollo de la sociedad local y afiance las conexiones interregionales, para que sea bien valorada por la comunidad local y los clientes".

Al respecto, Sasaki ha aclarado que Fujitsu Ten renacerá como Denso Ten, siendo "el amanecer de una nueva historia". No obstante, ha aclarado que Fujitsu continuará siendo accionista de Denso Ten y también lo serán el resto de accionistas.

Ante este hecho, Fujitsu Ten España continuará siendo un puente entre España y Japón a través de sus negocios de productos 'invehicle' y negocios TIC. "Espero que Fujitsu Ten España se consolide y tenga una presencia relevante como una base de producción en el mercado de la fabricación electrónica de Europa y que siga haciendo esfuerzos para mejorar los procesos e incrementar el valor añadido", ha concluido.

MERCADO

También Yamanaka ha explicado que Fujitsu Ten es una compañía cuyo objetivo es contribuir "a mejorar la movilidad de la sociedad conectando a las personas con los vehículos como visión de negocio". Ha recordado que Fujitsu Ten España comenzó la fabricación de módems en 1977 como Secoinsa, formada por INI, Telefónica y Fujitsu Ltd, centrado en fabricación de ordenadores, impresoras y cajeros automáticos.

Posteriormente, en 1996 Fujitsu Ten Limited contrató la producción de radio cedé a esta planta para "expandir y reforzar la producción en el mercado europeo". Más tarde, en 2007 la compañía formó parte del grupo Fujitsu Ten. En 2016, creció hasta alcanzar los 543 empleados de media, con una facturación total de 195 millones de euros. Se produjeron, ha continuado, 1.530.000 unidades de productos de automoción equivalentes a 162 millones de euros de ventas, y 1.600 unidades de cajeros automáticos, cuyas ventas supusieron 29 millones de euros.

En concreto, la planta ha sido capaz de producir unidades tan distintas como radio navegadores, unidades de control de airbag, dirección asistida, Star & Stop y cajeros automáticos, entre otros.

"El crecimiento de Fujitsu Ten España es el resultado del esfuerzo diario de nuestros empleados para llevar a cabo la transición de los productos a largo tiempo", ha comentado Yamanaka, asegurando que la fábrica de Málaga implantó el Sistema de Producción Toyota y promovió la mejora continua.

Por su parte, Sasaki ha valorado la contribución de todos para poder llegar a este 40 aniversario de la empresa y ha hecho un recordatorio de la historia de Fujitsu España, que se estableció en 1973, siendo el primer paso para llegar hasta hoy. En concreto, en 1977 se estableció la fábrica en Málaga.

Así, ha añadido que Fujitsu España "ha mantenido el ritmo con los tiempos", afirmando que también con el tiempo los productos cambiaron de ordenadores a impresoras y cajeros: "Para los empleados fue muy duro cada vez que se hacían cambios". En este punto, también ha resaltado la "gran capacidad" de esta empresa: "es muy difícil mantener beneficios durante tanto años, por encima del cinco por ciento".

"Los españoles y los japoneses se entienden y tienen confianza mutua; han construido aquí una relación muy bonita", ha sostenido, al tiempo que ha valorado la "estrecha relación" con los gobiernos central, autonómico y local, lo que "ha mejorado la capacidad, la habilidad y los conocimientos de Fujitsu Ten España", permitiendo "poseer una fuerte competitividad en campos muy diversos".

Por su parte, el asesor Fujitsu Ten España, Fernando Pérez, ha enumerado la historia de la empresa, que "es la historia de la dificultad", y ha aludido al "espíritu Fujitsu", asegurando que "no nos rendimos nunca, crecimos en la dificultad".

"Esta fábrica ha sido la cuna del desarrollo del sector tecnológico en Andalucía", ha señalado y ha recordado, al respecto, la contribución de Fujitsu al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

MODELO PRODUCTIVO

Por su parte, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, quien ha recordado que tuvo la oportunidad de visitar Fujitsu Ten España en 2014, que es "referente" en Málaga y Andalucía y "ejemplo a seguir"; ha resaltado la apuesta de la región por las TIC y por "adaptarse a la cuarta revolución". Es más, ha recordado que en esa visita tuvo "conocimiento de que era la fábrica más competitiva y productiva que tiene Fujitsu en Europa, e, incluso, del mundo".

En este punto, ha dicho estar convencida de que "vamos a vivir momentos de incertidumbre", pero que puede ser "de enorme fortaleza en el cambio del modelo productivo". Así, ha asegurado que Andalucía va a vivir esta cuarta revolución industrial "como una oportunidad".

"La robotización no debe ser un elemento que nos genere incertidumbre, sino que aliente la capacidad de crecer, mejorar y abrir nuevos espacios para una tierra que lo necesita y lo merece", ha afirmado la presidenta del Gobierno andaluz.

Al respecto, ha hecho hincapié en la Estrategia 2020, el pacto industrial de apoyo a las TIC, que "tiene que permitirnos aumentar nuestro nivel de facturación, el número de trabajadores y también el número de empresas entorno a un 30 por ciento de cara a 2020".

"Ese es el cambio de modelo productivo que defendemos y queremos representar", ha afirmado, al tiempo que ha dejado claro que "no va a haber una economía fuerte que no sea fuerte en innovación, desarrollo e investigación" y "que no se base en esa apuesta por la tecnología y por nuestras empresas TIC".

"Andalucía quiere aprovechar esta oportunidad, liderarla y quiere hacerlo de mano de empresas que apuesten por nuestra tierra y por el talento de la región", ha dicho, asegurando que cuando se da una oportunidad "esta tierra responde".

MÁLAGA-JAPÓN

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha apostado por el hecho de que en Málaga "seamos competitivos con cualquier planta del mundo". En este sentido, ha destacado que en estos años se ha demostrado que "la capacidad de organización, el rigor y la tecnología japonesa combinan bien con el esfuerzo, trabajo, dedicación y la preparación del personal de Málaga".

"Málaga, que tuvo un pasado industrial brillante en el siglo XIX, quiere seguir teniendo presencia industrial en la sociedad digital", ha afirmado el regidor, al tiempo que ha añadido que con el cambio, al formar parte de Denso, la fábrica de la ciudad "se sabrá adaptar a las necesidades del mundo de la automoción, sin abandonar el tema de los cajeros".

Por último, ha recordado el futuro foro hispano-japonés que tendrá lugar en el mes de octubre y que servirá para potenciar aún más en la colaboración entre ambos países.