Cifuentes afea a la oposición la "inconsistencia" de muchas de sus críticas, "consecuencia de ausencia de proyecto"

22/09/2017 - 16:05

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afeado a los tres partidos de la oposición la "inconsistencia de muchas de las críticas" que hacen, consecuencia, en su opinión, "de ausencia de proyecto", al tiempo que ha manifestado su deseo de que su "actitud de bloqueo varíe" para poder sacar adelante más proyectos.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Durante su turno de réplica a los portavoces de la oposición, Cifuentes ha defendido la gestión de los servicios públicos por parte de su gobierno y ha respondido a las críticas a sus políticas de sanidad, educación y servicios sociales que "no se puede cuestionar un sistema por hechos aislados".

En materia de sanidad, Cifuentes ha dicho que el rumbo de la sanidad madrileña es seguir siendo la mejor valorada por los profesionales, además de contar con los mejores hospitales de España, liderados por La Paz, y el mayor número de unidades de referencia.

No obstante, Cifuentes ha dicho que aunque la Comunidad tenga una "sanidad excelente, no significa que no pueda o deba mejorar". En este sentido, ha dicho que en un sistema en el que conviven hospitales muy nuevos con otros muy antiguos "lógicamente se producen incidentes", y ha recordado el plan de modernización de las instalaciones sanitarias impulsado por su Gobierno, con un presupuesto de 140 millones de euros.

Cifuentes ha negado las acusaciones sobre su intención de privatizar la sanidad, ha asegurado que "no existe ni va a existir en el futuro ningún proceso de privatización". Además, ha afirmado que apuesta por los recursos públicos, al tiempo que ha avanzado que para septiembre de 2018 los hospitales madrileños internalizarán la realización de las mamografías.

Tras defender la calidad del sistema educativo, ha hecho alusión a las infraestructuras previstas para este curso que no se han terminado de construir porque las adjudicatarias no han cumplido sus compromisos, para subrayar que "es muy injusto valorar el éxito o el fracaso de un sistema educativo en base a hechos puntuales".

Así, ha destacado que el sistema educativo de la Comunidad de Madrid es "un sistema amplio y de gran calidad", y que de 6.635 plazas que se han puesto en marcha este año, 530 alumnos han sido escolarizados temporalmente en centros que no les corresponden, un dato que, según Cifuentes, no se puede utilizar para "denostar ni criticar" el sistema educativo, "porque eso no es serio".

Igualmente, ha aclarado que solo se han instalado aulas prefabricadas en dos centros de la región, el Neil Amstrong de Valdemoro, y el José García Nieto de Las Rozas, "porque así lo han pedido los padres" y siendo "una instalación temporal mientras duran las obras".

Tras recordar el anuncio realizado en su intervención de ayer de que se endurecerán las condiciones para las empresas que quieran acceder a concursos para realizar obras de centros escolares públicos, Cifuentes ha advertido a la oposición de que "para hacer críticas hay que ser muy rigurosos".

"Nos acusan de hacer política buscando el márketing pero ustedes hacen una oposición de titulares", ha aseverado Cifuentes, quien ha agregado que les pueden decir que hacen "mucha pedagogía" pero no pueden cuestionar que trabajan "con rigor".

En la misma línea, ha señalado que "las críticas del tripartito de la oposición no tienen nada que hacer frente al rigor de la política social" de su Gobierno, que, ha recalcado, destina "casi 9 de cada 10 euros a políticas sociales".

Tras acusar especialmente a las fuerzas políticas de izquierda, pero también a Ciudadanos, de creer que "tienen el patrimonio de las políticas sociales", ha aseverado que su gobierno es "un gobierno del PP que tiene el atrevimiento de hacer política social".

"Ya va siendo hora de que reconozcan que somos un gobierno social, que priorizamos las políticas sociales, atendemos a los dependientes, a los mayores, a las personas con discapacidad, a las personas que más necesitan la ayuda de la administración", ha pedido Cifuentes al "tripartito de la oposición".

En este punto, ha repetido la consigna del PP de que "no hay mejor política social que un empleo digno", y también se ha referido a las críticas de la oposición a las residencias de ancianos para decir que es "inaceptable que creen alarma social respecto a la atención que reciben los mayores por unos casos", además de recordar el plan de residencias anunciado ayer.