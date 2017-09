BIC Euronova firma acuerdo de colaboración con dos parques tecnológicos chinos

22/09/2017 - 16:30

El director general del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga BIC Euronova, Álvaro Simón de Blas, ha firmado acuerdos de colaboración con dos entidades chinas, City North Park of Jingjiang Economic and Technological Development Zone y Rugao Software Park, en el marco de la Internacional Conference of Innovation and Entrepreneurship, que se está celebrando esta semana en Jingjiang (China).

MÁLAGA, 22 (EUROPA PRESS)

El objetivo de ambos acuerdos es promover las inversiones de empresas chinas en España, con un interés particular en la provincia de Málaga; así como facilitar la internacionalización de empresas malagueñas en China ayudándoles a abrirse mercado en el gigante asiático, según ha informado el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga en un comunicado.

La firma se ha llevado a cabo en el marco del mencionado encuentro internacional, que está congregando durante esta semana a líderes mundiales en materia de innovación, empresas innovadoras, representantes de incubadoras, centros de innovación, emprendedores y expertos en nuevas tecnologías de todo el mundo.

Simón, también presidente de la Asociación Nacional de BICs españoles (Ances) ha participado en esta conferencia con una ponencia para presentar la trayectoria de BIC Euronova como centro pionero en Europa experto en creación de empresas innovadoras, resaltando su dimensión internacional a través de la red europea a la que está vinculada, European Business and Innovation Centre Network (EBN), de la que él personalmente ha sido presidente hasta junio de 2016.

Por último, Simón ha aprovechado la ocasión para poner en valor la oferta de las empresas tecnológicas malagueñas, así como las posibilidades de Málaga y su costa como atractivo de inversiones empresariales y/o inmobiliarias chinas.