Los filmes participados por Canal Sur 'No sé decir adiós', 'El autor' y 'Morir', presentes en Festival de San Sebastián

22/09/2017 - 16:30

Las películas 'No sé decir adiós', 'El autor' y 'Morir', que cuentan con la colaboración de Canal Sur Radio y Televisión, participan en la 65 edición del Festival de Cine de San Sebastián, que se inaugura este viernes en el Kursaal y contará con estrellas como Mónica Belucci, Ricardo Darín y Andrzej Wajda, informa la RTVA.

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

La película 'No sé decir adiós', de Lino Escalera, con Juan Diego, Nathalie Poza y Lola Dueñas, ha sido seleccionada por el Festival de San Sebastián para la sección Made In Spain. 'No sé decir adiós' ha recibido las críticas más elogiosas desde su presentación en el Festival de Málaga, donde se hizo con cuatro importantes premios, como son el Especial del Jurado, Guión, Actor (Juan Diego), Actriz (Nathalie Poza), además de una mención del Jurado de la Crítica al mejor trabajo actoral.

En Sección Oficial compite por la Concha de Oro 'El autor', dirigida por Manuel Martín Cuenca a partir de un relato de Javier Cercas titulado 'El móvil'. Ha ganado el premio de la Federación Internacional de Críticos de Cine (Fipresci) al mejor film del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), está interpretada en sus principales papeles por Javier Gutiérrez, María León, Adelfa Calvo, Adriana Paz y Tenoch Huerta, y es una comedia negra que narra hasta qué extremos un aspirante a escritor es capaz de llegar para conseguir producir una obra maestra.

Y 'Morir', de Fernando Franco, ha sido incluida en el apartado Proyecciones Especiales y aspira al Premio Irizar. Fernando Franco dirigió 'La Herida', la película se convirtió en la gran revelación del Festival de San Sebastián 2013, donde se alzó con el Premio Especial del Jurado y Concha de Plata a la Mejor Actriz para Marian Álvarez.