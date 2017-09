La Fortaleza de Santa Lucía (Gran Canaria) acusa al Ayuntamiento de "dejadez" para erradicar la pobreza en el municipio

22/09/2017 - 16:40

La portavoz del grupo Coalición Fortaleza en el Ayuntamiento de Santa Lucía, María Rosa Suárez, ha acusado al grupo de gobierno de "dejadez" en la lucha para erradicar la pobreza en el municipio.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 (EUROPA PRESS)

"Desconocen la dura realidad en la que se encuentran muchos niños de nuestro municipio, que incluso están en riesgo de exclusión social", denunció en un comunicado en el que agregó que "la desidia de este grupo de gobierno, ante este grave problema es tal, que nos han certificado que no se realizan medidas específicas a este respecto".

Suárez destacó que su formación lleva años solicitando, "sin respuesta", documentación relativa a la situación de la infancia y juventud en Santa Lucía, en concreto los planes de trabajo y las acciones específicas. "Ya no es solo que exista o no esa documentación, lo verdaderamente importante y grave, es que no atiendan adecuadamente a nuestra juventud", dijo.

Además, ha criticado que el Ayuntamiento quiera, con esta situación, renovar el sello de Ciudad Amiga de la Infancia de Unicef, insistiendo en que "el grupo de gobierno municipal está agotado y más preocupado por la imagen y la foto que por los vecinos y vecinas del municipio".

Por todo ello, Coalición Fortaleza ha exigido al Ayuntamiento de Santa Lucía que atienda las necesidades reales de nuestros jóvenes y les ofrezca un futuro. "Le exigimos que se les ofrezca la posibilidad de estudiar y poder trabajar, en un futuro, en nuestro municipio, y no tengan que desplazarse a otros para conseguir trabajo", concluyó Suárez.