Corea del Sur, a través de varias ciudades, es el primer país asiático que se suma a la plataforma Decide Madrid

22/09/2017 - 17:18

El 15M "fue algo que realmente cambió el sentir en España", defendió Soto ante la ONU. "Lo que hicimos fue lo que se pedía en la calle, democracia real"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Varias ciudades de Corea del Sur van a implementar Decide Madrid, impulsada por el Ayuntamiento, convirtiéndose en el primer país asiático que se suma a la plataforma de participación.

El acuerdo ha sido cerrado estos días. Gwangju será la primera ciudad coreana en implementar una plataforma como Decide Madrid, con lo que el Ayuntamiento consolida su liderazgo mundial en materia de participación ciudadana y democracia directa, ha destacado el Consistorio.

El Ayuntamiento de Madrid ha llevado su modelo de participación ciudadana a Naciones Unidas (ONU) siendo la única ciudad del mundo que tomará la palabra en Nueva York en una jornada de la Alianza para el Gobierno Abierto paralela a la 72 Asamblea General de Naciones Unidas.

El delegado de Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, ha sido quien ha explicado el modelo de participación ciudadana de Madrid ante líderes mundiales en la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, en sus siglas en inglés).

"La gente no confía en los gobiernos y tienen razón en no hacerlo", comenzaba Soto su intervención argumentando que "si los gobiernos mantienen el poder, la gente tiene razón en no confiar".

El edil madrileño enmarcó la apuesta por la participación ciudadana desde el Gobierno municipal en lo que ocurrió en España el 15 de mayo de 2011, el 15M. "Algo inesperado ocurrió, una manifestación en 50 ciudades al mismo tiempo. Fue una manifestación no convocada por partidos políticos o sindicatos o asociaciones tradicionales. El eslogan era 'Democracia Real Ya'. De repente, centenares de personas de todo el país salieron a la calle para decir 'somos la gente y queremos democracia real'", ha explicado Pablo Soto en la ONU.

El 15M "fue algo que realmente cambió el sentir en España", ha apostillado el delegado, que ha añadido que, cuatro años más tardes de que la ciudadanía tomara las plazas, "nadie en los grandes partidos tradicionales escuchaba".

Entonces se convocaron elecciones municipales y autonómicas "y en más de 80 ciudades españolas la gente creó nuevos partidos políticos y ganaron las elecciones, en Madrid, en Barcelona... Las grandes ciudades, también en pequeños pueblos".

"Lo que hicimos fue lo que se pedía en la calle, la democracia real. Si la gente toma las decisiones, tiene el poder. Si el gobierno toma las decisiones, la gente no tiene el poder. Sólo teníamos el poder un día de cada cuatro años. Dimos poder a la gente", ha defendido.

Eso le llevó a detallar el funcionamiento de la plataforma Decide Madrid, por la que los madrileños pueden "tomar las decisiones directamente". Así, "han decidido ampliar las aceras en Gran Vía para poder caminar, cuya construcción empezará en unos dos meses. Decidieron gastar 160 millones de euros en más de 500 proyectos que están cambiando toda la ciudad. Creando viviendas para mujeres víctimas de la violencia machista, centros de día para pacientes con Alzheimer, ayudas para comprar libros para familias sin recursos...", ha desgranado.

Esto se ha conseguido a través de mecanismos como los presupuestos participativos y las propuestas ciudadanas, que requieren el apoyo del uno por ciento de la ciudadanía para ser aceptada y llevada a cabo.

SÓLO FACEBOOK TIENE MÁS USUARIOS QUE DECIDE MADRID

"Creamos Decide Madrid y la gente lo usa. Hasta 330.000 madrileños lo usan. Creo que sólo Facebook tiene más usuarios de Madrid. La gente está tomando decisiones con Decide Madrid todo el tiempo, cada nueva ley que aprobamos se debate y decide allí, las propuestas ciudadanas, los presupuestos participativos...", apostilló Pablo Soto.

La plataforma está diseñada en código abierto, sistema por el que han optado ya más de medio centenar de ciudades de todo el mundo. La primera fue Barcelona con su Decidim Barcelona. Luego fue seguida por Buenos Aires Elige y por cinco gobiernos subnacionales de la OGP.

"Era muy importante para nosotros estar aquí porque tal vez hay algún país que quiere sumarse. La gente está tomando decisiones por todo el mundo, están empezando a tomar sus ciudades para tomar las decisiones directamente sus propuestas... A lo mejor un país es el siguiente paso", terminó Soto ante la ONU.