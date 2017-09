(ampliación) cospedal denuncia la “tiranía” de puigdemont y le dice que el estado “va a impedir” el 1-o

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, denunció este viernes en Palma de Mallorca que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y sus socios actúan como en una "tiranía" al no dejar "en paz" a las instituciones y "acosar" a los catalanes.

En su intervención en la reunión de presidentes provinciales del PP, la también ministra de Defensa consideró "absolutamente indescriptible" que un Gobierno que se llama a sí mismo democrático "se esté caracterizando por hostigar y acosar a los que quieren defender la democracia y cumplir la ley".

A su juicio, "eso no se llama democracia, se llama tiranía". "Pase lo que pase, que pueden pasar muchas cosas, una cosa que sabemos que no va a pasar es que no va a haber un referéndum ilegal de autodeterminación el 1-O", sentenció, basándose en que "el Estado de Derecho tiene los instrumentos para impedirlo y lo va a impedir".

"¡No nos van a quitar la soberanía a todos los españoles!", exclamó, al tiempo que reclamó a los dirigentes de la Generalitat de Cataluña "que dejen en paz a las instituciones y dejen de acosar a los catalanes". "Hay que descubrirlos y dejar bien claro lo que están haciendo", agregó.

"ENGAÑAR A LA GENTE"

Según Cospedal, "decir que votar por votar es democracia es engañar a la gente", ya que la consulta del 1-O que promueven está "al margen de la ley". Dicho esto, advirtió a los promotores del referéndum que "no se puede desafiar al Estado de Derecho y pensar que no va a ocurrir nada".

Incidió en que "todo tiene solución cuando hay voluntad de solucionarlo", algo que "desde luego tiene el PP". En este sentido, insistió en la importancia de que la unidad con el PSOE y Ciudadanos para frenar este desafío "dure mucho tiempo".

Precisamente, subrayó que será "la unidad de los demócratas" frente al incumplimiento de la ley y frente "al acaso y al hostigamiento de quienes se quieren poner por encima de ella" lo que va a dar "la razón y la victoria" al bloque constitucionalista.

Por último, criticó con dureza la actitud de Podemos al "incitar a ir a la calle y protestar porque se aplica la ley". "Esto es de traca", valoró, para seguidamente contraponer su modelo con el del PP, un partido cuya "característica" es "la unidad dentro de la pluralidad, una unidad que no tiene fisuras y que tiene claro hacia dónde tiene que ir".

