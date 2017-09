Cifuentes dice que "prefiere al peor PSOE que al mejor Podemos", que ve más cerca de la CUP que del resto

22/09/2017 - 18:41

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este viernes que "prefiere al peor PSOE que al mejor Podemos", un partido al que ve más cerca de la CUP que de "del resto de las formaciones políticas con trayectoria democrática".

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Durante el Debate del Estado de la Región, Cifuentes ha elogiado los valores de "moderación" del portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, y se ha preguntado si ahora se sentirá "preocupado por el giro radical del PSOE. "Cuando se presentó como candidato salvó los muebles y mejoró los resultados anteriores pero en las dos últimas elecciones generales en Madrid el PSOE tuvo los peores resultados de la Historia", le ha dicho.

La presidenta regional ha loado los grandes logros del PSOE de Felipe González y ha agradecido al actual PSOE su apoyo contra el desafío a las leyes de los independentistas catalanes. "Pero también le digo que más allá del apoyo, un día se acuestan como federalistas y otro como plurinacionales. Y no contentos con enredar que España es una Nación de naciones y que todas las naciones son España dicen que Madrid tiene que ser una nación dentro del estado plurinacional. Pero estoy convencida que para el resto de los madrileños, Madrid solo tiene nación, que es España. Nosotros no somos una nación por mucho que se empeñen", ha indicado.

Cifuentes también ha atacado a Podemos asegurando que "están fuera de todo aquello que concita la unidad de los demócratas y el consenso de todos los españoles", como el Pacto contra el Terrorismo o el de Violencia de Género.

"No soportan que los españoles estemos orgullosos de la ejemplar transición que se hizo en España. Tienen resentimiento y no están en la unidad del Estado contra los que golpean la democracia. No son un elemento de regeneración de la democracia, sino un síntoma del deterioro de la democracia. Pero la democracia es más fuerte y más sabia que ustedes y va a prevalecer con o sin ustedes", ha apostillado.

Por último, la dirigente regional ha destacado los 13 acuerdos a los que ha llegado esta legislatura con distintos actores, entre los que ha citado a los bomberos, al 112 y a UGT y CCOO. "La moderación es la razón de ser de nuestra política. Nuestro partido ha pasado por un proceso de renovación positivo, un partido que aplica ese código ético más estricto de todas las formaciones políticas. Y esa fortaleza del partido nos va a servir para seguir adelante y los madrileños pueden tener tranquilidad de que pese a que la oposición quiera vivir del pasado, frenando proyectos, embarrando iniciativa, mientras todo eso ocurre el Gobierno sigue y seguirá cumpliendo sus obligaciones y compromisos", ha concluido.