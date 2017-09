Buses gratuitos y préstamo de bicicletas, iniciativas de las ciudades gallegas en el Día europeo sin coches

22/09/2017 - 18:48

Pontevedra no programa actos específicos al considerar que la movilidad sostenible se debe fomentar todo el año

Las ciudades gallegas se han sumado este viernes a la conmemoración del Día europeo sin coches, dentro de la Semana Europea de la Movilidad, con acciones como la gratuidad de los autobuses urbanos durante toda la jornada y el préstamo de bicicletas municipales. El objetivo es incrementar el uso del transporte público y disminuir el número de vehículos privados en los centros urbanos.

Además de autobuses gratuitos, como en Lugo y Ferrol, el Ayuntamiento de Santiago ha habilitado un servicio de préstamo de bicicletas desde los dos aparcamientos disuasorios de Meixonfrío y Santa Marta, así como desde la estación de autobuses para que los conductores abandonasen sus coches y se pedaleasen hasta el centro.

Todo ello en una programación municipal en la que también figuran otras citas como una pedaleada desde la Alameda hasta Milladoiro; la celebración del Día de la bicicleta; así como el 'Parking Day', jornada en la que las plazas de estacionamiento de la calle Doutor Teixeiro se convierten en espacios para el ocio de los vecinos.

Esta "ocupación simbólica" de los aparcamientos también es una de las acciones puestas en marcha por el Consistorio de A Coruña en esta semana de la movilidad, en la que, con motivo del Día sin coches, ha cerrado al tráfico la Rúa Nova para organizar allí actividades como la promoción del servicio de préstamo de bicicletas 'Bicicoruña'.

El Ayuntamiento coruñés también ha ofrecido la posibilidad de visitar la sala de control del tráfico de la Policía Local así como una jornada de puertas abiertas en las instalaciones de la Compañía de Tranvías. Además, ha organizado monólogos "sorpresa" en los autobuses urbanos.

MESA RADIOFÓNICA EN VIGO

El Consistorio vigués ha apostado este viernes por los medios de comunicación para sensibilizar a los vecinos. Para ello, ha participado en una mesa radiofónica sobre la movilidad en 'Radio Vigo', en la que, además del Ayuntamiento, han intervenido el Colegio de Arquitectos, Stop Accidentes, A golpe de pedal y la Diputación de Pontevedra.

Esta iniciativa se ha sumado a las charlas, cursos, marchas y proyecciones de documentales que la Administración local viguesa ha programado para fomentar la movilidad sostenible y el uso del transporte público.

Por su parte, en Ferrol, a mayores de la gratuidad de los autobuses, el Consistorio ha cerrado varias calles al tráfico, como las de la zona de A Magdalena, que solo se han abierto para residentes, servicios, carga y descarga o personas con movilidad reducida.

TALLERES DE EDUCACIÓN VIAL

Asimismo, la Policía Local de la ciudad departamental ha organizado un circuito de educación vial para escolares de Primaria, ha puesto en marcha rutas guiadas por profesionales y ha programado varias marchas ciclistas.

Los talleres de educación vial también han sido una de las iniciativas por las que ha optado el Ayuntamiento de Ourense, que ha posibilitado que los niños de la ciudad participasen en actividades sobre movilidad sostenible o reparación de bicicletas. Además, el domingo, la ciudad de As Burgas celebrará el domingo su tradicional Día de la Bici, que comenzará a las 12,00 horas en la Alameda de la ciudad.

En Lugo, el Ayuntamiento se ha sumado a la gratuidad de los autobuses urbanos para, según han indicado, "incentivar el uso del transporte público en detrimento del privado y aumentar la conciencia ciudadana sobre la contaminación acústica y ambiental que generan los vehículos".

"TODOS LOS DÍAS DEL AÑO"

Frente a estas actuaciones, el Consistorio de Pontevedra ha decidido no sumarse a la celebración de esta Semana de la Movilidad y del Día europeo sin coches. "No programamos actos específicos, lo hicimos hace años, pero consideramos que la movilidad sostenible no es algo que hay que fomentar un día y ya está. Aquí trabajamos todos los días a favor de que la movilidad sostenible sea real cada día", han explicado a Europa Press fuentes municipales.

En este sentido, han recordado que el Ayuntamiento pontevedrés tiene una apuesta decidida por "un modelo de ciudad" para los peatones que "ha sido premiada y reconocida en todo el mundo". Así, han destacado que, en Pontevedra, los viandantes tienen preferencia en "más del 50% de las calles" de titularidad municipal. "En el resto, el espacio de los vehículos se reduce a un 20%", han señalado para considerar que "no tiene sentido liberar un día unas calles cuando ya están liberadas de coches todo el año".

Al respecto, ha puesto como ejemplo que en las calles más céntricas son los peatones los que marcan la velocidad a la que deben circular los vehículos con su paso, un ritmo que se incrementa hasta los 20 kilómetros por hora en las zonas urbanas en las que sí hay un carril específico para vehículos. Además, el resto de vías perimetrales, las circunvalaciones y las carreteras del rural tienen un límite de 30 kilómetros por hora.