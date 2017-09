El Ayuntamiento anuncia que se presentarán a la subvención de Cultura para el Museo de Carnaval

22/09/2017 - 18:54

El equipo de Gobierno ha asegurado este viernes que el Ayuntamiento de Cádiz se presentará a la convocatoria de subvenciones que se incluirá en los Presupuestos de 2018 anunciada por el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, para hacer posible el Museo del Carnaval.

CÁDIZ, 22 (EUROPA PRESS)

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, el equipo de Gobierno ha afirmado que "como no podría ser de otra manera nos adherimos a toda subvención o ayuda institucional para realizar inversiones en la ciudad". No obstante, han señalado que "se espera que esta orden de convocatoria no se solape con el compromiso de invertir un millón de euros en el Museo del Carnaval al que llegó la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en su visita al Ayuntamiento gaditano".

El equipo de Gobierno ha agradecido la invitación realizada por el consejero para presentarse a esta orden al tiempo que ha puesto de relieve que en "menos de dos años se ha avanzado más en el proyecto del Museo del Carnaval que en 20 años de peleas y desencuentros", por eso "esperamos que las palabras del consejero no empañen la palabra dada por la presidenta".