Podemos ve "marketing y sin contenido" el anuncio de cambios en las consejerías de Sanidad y Educación

22/09/2017 - 20:06

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha tildado de "marketing y anuncio sin contenido" el formulado este viernes por la presidenta regional, Cristina Cifuentes, de la creación de la Consejería de Cultura y de "importantes cambios y reformas" en las áreas de Sanidad y Educación.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"No sabemos qué significa reforzar consejerías. Llevamos dos años diciendo que lo que hay que reforzar es la inversión en Sanidad y Educación pública. Se está barruntando que es un cambio de consejero, pero no tenemos noticias al respecto. De llevar a producirse tal cosa, estaríamos en un caso de lo que se confirma lo que hemos dicho en este debate: es un Gobierno fallido, en el que han fallado absolutamente las políticas de las dos consejerías más importantes", ha dicho.

Para Ruiz-Huerta, el titular de Sanidad "ha demostrado sobradamente ser un señor que no está a la altura de su cargo, ser un absoluto irresponsable, que no estaba a la altura de su cargo". "Lo que no puede consentir es que sea un recambio de unas caras por otras. Si nos va a poner un nuevo consejero que va a mantener las mismas políticas, no se va a resolver ninguna situación", ha destacado.

Con respecto a la creación de la Consejería de Cultura, la portavoz parlamentaria ha recordado que Podemos desde el inicio de la legislatura criticó la decisión de la falta de esa consejería. "Pero hay que esperar a ver si va a mantener las mismas políticas. Entonces en ese caso lo único que habremos ganado es más gasto en coches oficiales, cargos, colocar amiguetes. Espero que si monta una nueva Consjería sea para hacer nuevas política, sobre todo en Turismo, que está generando la falta de regulación, que está provocando gravísimos problemas", ha esgrimido.

La diputada de Podemos también ha protestado "enérgicamente" con el modelo del Debate del Estado de la Región porque es un modelo "completamente demencial", ya que Cifuentes "ha hecho un abuso absoluto del uso de su tiempo".

"En la moción de censura de junio yo tenía un tiempo ilimitado y fui mucho más respetuosa con el uso del tiempo. Es que utilizar cuatro horas para contestar a vaguedades y no decir absolutamente nada es una tomadura de pelo", ha zanjado.