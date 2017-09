Aguado acusa a Cifuentes de "secuestrar" el debate sobre el estado de la región

22/09/2017 - 20:17

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha afirmado que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha "secuestrado" el debate sobre el estado de la región "con su manera de alargar las intervenciones, sin decir nada, dando vueltas sobre los mismos temas" y el anuncio a última hora de cambios en la estructura de Gobierno.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Cifuentes ha anunciado justo antes de clausurar el debate, que ha comenzado a las 10 y ha acabado a las 18 horas, "importantes cambios y refuerzos" en las consejerías de Sanidad y Educación y una nueva Consejería de Cultura para "potenciar las políticas en estas tres relevantes áreas".

En declaraciones a los medios tras la última intervención de la presidenta, Aguado ha acusado a Cifuentes de intentar "evitar que fuera público y notorio" lo que ha calificado como una "crisis de gobierno".

A su juicio, el anuncio que ha realizado la presidenta pone de manifiesto lo que, según Aguado, Cs viene diciendo desde hace un año, y es que "la Consejería de Sanidad no estaba funcionando bien, que la Consejería de Educación no estaba funcionando bien, y que hacía falta un impulso para la cultura, que no se estaba poniendo en el centro de las prioridades".

"Ha venido a reconocer precisamente eso", ha agregado Aguado, quien ha manifestado que esta crisis de gobierno "llega tarde", pero que "ojalá que los próximos dos años de legislatura signifiquen un revulsivo y que la sanidad pública, la educación pública y la cultura de los ciudadanos madrileños vayan a mejor".