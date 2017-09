Crespo (IU), de acuerdo con la reunión de Molina y Junqueras siempre que implique un clima de "negociación política"

22/09/2017 - 21:01

El coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, ha "saludado" la reunión que el líder regional de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno regional, José García Molina, y el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, han mantenido este viernes, dentro de un clima que implique "negociación política".

TOLEDO, 22 (EUROPA PRESS)

Así ha reaccionando el líder de izquierdas a preguntas de los medios en un acto en Toledo junto al coordinador federal de IU, Alberto Garzón, donde ha dejado claro que el líder de Podemos en la región no le ha comunicado que iba a tener esta reunión con Junqueras.

No obstante, Crespo ha dicho no entender cómo en primer lugar la convocatoria se refería a Molina como vicepresidente segundo y luego se ha rectificado, porque no pasaría nada porque dos vicepresidentes se reunieran dentro de sus funciones en un marco que sirviera para abordar "una salida política y negociada".